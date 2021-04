Gigantes sorprenden, los Mets sufriendo

Héctor J. Cruz

Es necesario darle una mirada cercana y profunda a los Gigantes de Nueva York. Entraron a la jornada del miércoles con marca de 15-9, igual que los líderes Dodgers de Los Angeles, y esa es la mayor sorpresa de la Liga Nacional en este primer mes.

En otro sentido, está el empuje de los Mets para poder sobrevivir. Antes de su partido de anoche aparecían en primer lugar de la División Este con 9-9, pero eso es ficticio. Es que todos están iguales, excepto los Nacionales de Washington que se han alejado al último lugar con 8-12.

¿ Y porqué los Mets no arrancan’? Eso no es ni será tan simple para un club que no batea. Les cuento que la efectividad colectiva del equipo es de 3.17, la quinta mejor de la liga, pero ello no es suficiente. Incluso ocupan un honroso tercer lugar en bateo colectivo con .242, pero en los demás renglones la cosa da pena.

En jonrones tienen 15 para el último lugar entre los 15 clubes, en anotadas 57, también el último , y presentan una situación graciosa en robo de bases son solo 3 en 20 juegos..¿Solo 3 robos, abandonaron ese renglón del juego o no tienen “ladrones”?. Es algo para ser revisado por el cuerpo técnico, encabezado por el manager Luis Rojas, por que tomarse una base extra mediante el “robo con frecuencia provoca carreras. Hagan la comparación con el líder, Padres de San Diego, que tiene 32.

La parte fuerte de los Mets es el pitcheo, incluso han ganado 5 de sus 9 juegos por blanqueo, segundo lugar detrás de los Dodgers con 6.

En el Este, por demás, Atlanta, Filis y Miami están jugando casi par .500, y los Marlins presentando buen beisbol. Washington no parece recuperarse todavía, y tienen a Juan Soto.

En la Central Milwaukee exprime su potencial y lidera con 4 juegos en positivo, luego están normales Piratas, San Luis y Cincinnati. La única pata negativa la tienen los Cubs, con 10-13.

En el Oeste, los Dodgers dominan, como se proyectó, pero los Gigantes han surgido con un mes de abril en positivo, lo cual sorprende.. Arizona no despierta emociones, San Diego se ha caído bastante, y Colorado muy malo, con 9-14.

Con frecuencia, en Grandes Ligas un mes dice algo, pero no lo suficiente. Seguiremos de cerca, cada mes.

DE INTERES: Cuatro dominicanos aparecieron ayer entre los lideres jonroneros de MLB, todos con 7… Son ellos Vladimir Guerrero jr., Fernando Tatis jr., Nelson Cruz y Franmil Reyes…El martes, Reyes despachó dos,y Vladimir se inscribió en la historia con sus 3 jonrones, y los medios resaltaron de una vez que ya hizo algo que no pudo hacer su padre… Claro que hay que ser jonronero para hacer tal cosa, pero en ocasiones es algo circunstancial…. Luichy Sánchez me pasa la nota de que es el dominicano 29 en realizar esta hazaña, la cual ha sido concretada en 53 ocasiones pues muchos han repetido más de una vez.. Sammy Sosa lo hizo 6 veces, Alex Rodríguez 5…. El lanzador derecho Sandy Alcántara, de los Marlins, tiene herramientas para estar un buen tiempo en las mayores. Ayer logró su primera victoria del año, un triunfo de 6-2 ante Milwaukee, actuando en 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, tiene 1-2 y efectividad buena de 3.19… El apoyo ofensivo de su equipo no ha estado presente.. Magneuris Sierra, de Miami, tiene de 17-2, promedio en .118…. El venezolano Jesús Aguilar, inicialista de Miami, pegó jonrón por 5ta. ocasión en los últimos 6 juegos. Está super caliente… Minnesota le dio pela de 10 por 2 a Cleveland pegando 6 jonrones, pero ninguno de ellos por Nelson Cruz.. Josh Donaldson, Byron Buxton y Jorge Polanco, entre otros, se fueron para las gradas…. Minnesota tiene pobre marca de 6-15, Cleveland en 11-12… El Covid 19 se llevó al comisionado nacional de beisbol de Cuba, Ernesto Reynoso, de 56 años de edad… Las agencias cubanas informaron del lamentable suceso… ..El mexicano Oliver Pérez fue colocado en asignación por Cleveland..El zurdo tiene 19 temporadas en MLB….El receptor Deivy Grullón, dominicano, fue reclamado por los Mets de Tampa Bay, que lo tenían en waiver….