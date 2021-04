Lino Rivera dirigirá selección de béisbol de Haití

ESPN

El puertorriqueño Lino Rivera será el dirigente de la selección nacional de béisbol de Haití, que tiene entre varios proyectos a corto y largo plazo el conseguir una plaza para el próximo Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés), informó el veterano dirigente a ESPN Digital.

Rivera informó que será anunciado de manera formal en su nuevo cargo el próximo martes.

"Es un reto muy atractivo para mí. Haití tiene mucho potencial en el béisbol", dijo Rivera desde Puerto Rico. "La gente del béisbol haitiano me están ofreciendo la oportunidad de formar parte, desde sus inicios, de un proyecto a largo plazo que podría ser histórico", agregó.

Rivera, de 54 años, es el actual manager de los Toros del Este de la liga invernal dominicana. En los últimos 16 años, Rivera ha conquistado seis títulos en las ligas invernales de Puerto Rico y República Dominicana y en el circuito veraniego de México. En el invierno 2019-20 guió a los Toros del Este al campeonato de su país y luego en la Serie del Caribe.

Haití no tiene un largo historial en el mundo del béisbol, aunque eso no significa que no produzca buenos peloteros. El país más pobre del hemisferio comparte la isla La Hispaniola con República Dominicana, una potencia mundial en la pelota. Muchos peloteros dominicanos tienen ascendencia haitiana.

Jugadores como Domingo Germán y Estevan Florial, de los New York Yankees, y Miguel Sanó de los Minnesota Twins, entre muchos otros, son hijos de haitianos nacidos en República Dominicana.

Por otro lado, en tiempos recientes varios peloteros cubanos solicitaron la residencia haitiana en ruta a ser declarados agentes libres para firmar con equipos de las Grandes Ligas, lo que les convierte en elegibles para jugar con la antigua colonia francesa si les interesa.

El Clásico Mundial de Béisbol del 2021 fue cancelado por el coronavirus, pero los organizadores aspiran a montar la quinta edición del evento en el 2023. Un proceso de clasificación para los últimos cuatro de 20 países participantes, que no incluía a Haití, estaba agendado para marzo del año anterior.

Rivera dijo que el plan es establecer una ruta firme para que Haití sea considerado a todos los eventos que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), una de las entidades que sanciona el Clásico Mundial.

"No vamos a intentar correr más que la pelota", dijo Rivera. "Hay muchos jugadores que son elegibles para jugar con Haití. Más de lo que la gente piensa. Pero primero vamos a comenzar el proyecto y luego enfocarnos en la selección", dijo Rivera.