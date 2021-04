Manfred: Tarifa de expansión MLB estaría en el rango de $ 2.2 mil millones

AP

NUEVA YORK

Las Grandes Ligas considerarían tarifas de expansión en el rango de $ 2.2 mil millones para nuevas franquicias, aunque no hay planes actuales para agregar equipos.

El comisionado de béisbol Rob Manfred habló el martes durante la discusión en línea de SporticoLive sobre sus estimaciones de las valoraciones de las franquicias de béisbol. La compañía estimó que el valor promedio de la franquicia de MLB es de $ 2.2 mil millones, liderando a los Yankees de Nueva York en $ 6.75 mil millones.

Colorado y Miami pagaron $ 95 millones cada uno para unirse en 1993, y Arizona y Tampa Bay pagaron $ 130 millones para unirse en 1998.

Manfred ha dicho repetidamente que MLB no considerará la expansión hasta que los Atléticos de Oakland y los Rays de Tampa Bay obtengan nuevos estadios. Los Atléticos han propuesto un estadio en el área de Howard Terminal en el centro de Oakland, y los Rays han dicho que buscarán dividir las temporadas entre el área de Tampa Bay y Montreal a partir de 2028, después de la expiración de su contrato de arrendamiento en el Tropicana Field en San Petersburgo. Florida.

No se han finalizado los planes para esas ciudades.

Manfred ha mencionado como posibles candidatos para la expansión: Charlotte, Carolina del Norte; Las Vegas; Montreal; Nashville, Tennessee; Portland, Oregon; y Vancouver, Columbia Británica.

"Si, de hecho, estos activos tienen un valor promedio de $ 2.2 mil millones, creo que es una especie de estrella polar en términos de dónde comenzaría en términos de evaluar la oportunidad de expansión", dijo Manfred. “La expansión no es puramente aditiva, cierto, desde la perspectiva de los propietarios existentes. Hay enormes flujos de ingresos compartidos que se diluyen como resultado de tener 32 en lugar de 30 como denominador, y si ese era de hecho el número de expansión, eso también debe tenerse en cuenta "

Manfred también dijo que MLB tomó la decisión correcta el 2 de abril de trasladar su Juego de Estrellas del Truist Park de Atlanta por las objeciones de la liga a los cambios en las leyes de votación de Georgia que los críticos han condenado por ser demasiado restrictivos. MLB anunció cuatro días después de que el juego del 13 de julio se jugará en Coors Field en Denver.

“Nos inyectaron en una situación muy politizada. Creo que hicimos lo correcto ”, dijo Manfred. “Pensamos que nuestros jugadores iban a estar en una situación extraordinariamente difícil dada la carga política que tenía. Y creemos que la decisión que tomamos protegerá al jugador ”.