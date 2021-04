Carmouche,1er.jinete negro en Derby desde el '13

AP

Mucho antes de que Kendrick Carmouche comenzara a montar a caballo en Louisiana, los jinetes negros eran sinónimo de este deporte.

Los jinetes negros estaban encima de 13 de los 15 caballos en el primer Derby de Kentucky en 1875 y ganaron 15 de las primeras 28 ediciones de la carrera. Todo ha cambiado desde entonces: Carmouche será el sábado el primer jinete negro en el Derby de Kentucky desde 2013 y es solo uno de los pocos en el último siglo.

Carmouche es ahora uno de los pocos jinetes negros que quedan en los EE. UU. Al igual que Marlon St. Julien en 2000, Patrick Husbands en 2006 y Kevin Krigger en 2013, su presencia en el evento más grande de las carreras de caballos es un recordatorio de cómo la industria margina a los jinetes negros para el punto en que casi desaparecieron del deporte.

“Como corredor negro que llega al Derby de Kentucky, espero que inspire a mucha gente porque mi camino no fue fácil para llegar allí y nunca me rendí”, dijo Carmouche. “Lo que he querido toda mi carrera es inspirar a las personas y hacerles saber que no se trata de color. Se trata de lo exitoso que eres en la vida y de lo lejos que puedes luchar para llegar a ese punto "

Carmouche es una historia de éxito por derecho propio. Es hijo de un jinete que ha ganado más de 3.400 carreras y ganado $ 118 millones desde que comenzó a montar profesionalmente en 2000. Regresó de una pierna rota hace tres años y se preparó para su primera montura en el Derby de Kentucky montando 72- 1 Bourbonic de tiro largo a la victoria en el Wood Memorial el 3 de abril. Bourbonic dejará el puesto 20 en la carrera del sábado en Churchill Downs.

También es una rareza en un deporte ahora dominado por jinetes de América Latina.

“Obviamente no ha habido muchos en las últimas décadas, pero si nos remontamos a los primeros años del Derby, finales de 1800, principios de 1900, los jinetes negros dominaron el Derby de Kentucky”, dijo el analista de NBC Sports Randy Moss. "Chicos como Isaac Murphy y Jimmy Winkfield".

Carmouche se une a St. Julien como los únicos jinetes negros nacidos en Estados Unidos en el Derby desde 1921, que fue incluso entonces mucho después de la era dominada por Murphy, Winkfield y otros.

Chris Goodlett, historiador del Kentucky Derby Museum, citó una combinación de las leyes Jim Crow y la segregación en los EE. UU., La intimidación de los ciclistas blancos y las decisiones de los oficiales de carreras, propietarios y entrenadores para el declive de los jinetes negros a principios del siglo XX. Un ejemplo fue el de los homólogos blancos que montaban a Winfield contra la barandilla del Harlem Race Track en las afueras de Chicago y lo hirieron a él y a su caballo.

"En consecuencia, los entrenadores blancos y los propietarios serían (más) reacios a montar jinetes negros en sus caballos debido a casos como ese", dijo Goodlett. “También lo vemos solo desde un punto de vista administrativo: se emiten menos licencias a los jinetes negros, a veces no se emiten en absoluto”.

Brien Bouyea, director de comunicaciones del Museo Nacional de Carreras y Salón de la Fama, dijo que muchos jinetes negros se fueron a Europa debido a mejores condiciones laborales y nunca regresaron. Manny Ycaza vino de Panamá y abrió un camino para los jinetes latinoamericanos, que utilizaron las escuelas de equitación y otros factores que cambiaron la demografía en la pista.

En el camino, la participación de los negros en el Derby de Kentucky disminuyó y fluyó con contribuciones significativas en el camino, incluidos los novios Will Harbut con Man O'War en 1920 y Eddie Sweat con Secretaría en 1973 y el entrenador Hank Allen con Northern Wolf en 1989. El bisnieto de Harbut, Greg Harbut, fue copropietario del corredor del Derby 2020 Neckar Island y ayudó a fundar la Sociedad Ed Brown, que lleva el nombre del jinete y entrenador negro del siglo XIX para diversificar aún más las carreras.

Husbands era muy consciente de su lugar único en la historia cuando participó en Seaside Retreat en el Derby de 2006 y siente una conexión con Carmouche este año porque “el trampolín que está haciendo por su cultura es lo mismo que yo estaba tratando de hacer por mi cultura."

Conociendo la historia de los jinetes negros, Husbands se inspira en el viaje de Carmouche.

“Cuando vi la entrevista con él hace dos años, se me hicieron agua los ojos en términos de cómo su esposa es blanca, él es negro y tiene un poco de miedo de sus hijos en sus calles”, dijo Husbands. “Me trajo a casa porque dijo en esta entrevista que ningún hipódromo le estaba perjudicando. ... Ahora viene a participar en el Derby de Kentucky. Es como si estuviera iluminando una luz ahí fuera ".

Los maridos dijeron que Carmouche se convertiría en el primer jinete negro en ganar el Derby de Kentucky desde 1902 “sería una bendición. Traería lágrimas a los ojos de muchas personas ".

Carmouche, habitualmente hablador y confiado, se detuvo varias veces tratando de poner en palabras lo que significaría seguir los pasos de jinetes como el ganador del primer Derby Oliver Lewis, Winkfield y Murphy.

"Desde mi perspectiva, si gano esta carrera, tocaría a mucha gente", dijo Carmouche. "Mucha gente estará llorando, mucha gente estará feliz y muchas lágrimas de felicidad".