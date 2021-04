Transgénero debutará como árbitra en 1ra división israelí

AP

RAMAT GAN, Israel

Había arbitrado ya algunos partidos en el fútbol israelí, antes de identificarse públicamente como transgénero. Ahora, Sapir Berman hará historia como la única árbitra en la primera división nacional.

Berman anunció este martes que ha recibido el apoyo de su familia, el sindicato local de árbitros y los dirigentes del fútbol israelí e internacional. Comentó que los jugadores y aficionados han comenzado a referirse a ella como una mujer, incluso al calor de algún reclamo sobre sus decisiones en la cancha.

El domingo, será la silbante central de un partido de playoffs entre dos equipos populares, el Hapoel Haifa y el Beitar de Jerusalén.

Será un hito en el largo camino recorrido por Berman para ser ella misma.

“Siempre me vi a mí misma como una mujer, desde una edad muy temprana”, dijo Berman, cuyo nombre anterior era Sagi. “Me di cuenta de que la sociedad no me aceptaría, que no estaría de mi lado, así que seguí así durante casi 26 años”.

Berman habló con la prensa en el estadio Ramat Gan, donde se encuentran las oficinas generales de la Federación Israelí de Fútbol.

Comentó que el estar involucrada en una profesión donde la presencia de los hombres es predominante la hizo dudar si era conveniente revelar su orientación transgénero.

Pero hace unos seis meses, “decidí revelar esto y mostrarme como soy, primero que nada por mí misma y por mi alma”, dijo con una sonrisa.

Los aficionados y jugadores se percataron rápidamente del cambio, relató. Se comenzaron a referir a ella con sustantivos y adjetivos femeninos en hebreo, un cambio que Berman considera como una muestra de respeto a su decisión de emprender la transición.

En la conferencia de prensa del martes, dirigentes del fútbol israelí acompañaron a Berman en una sala del estadio.

“Tenemos una nueva árbitra, Sapir Berman”, destacó en un tuit la Federación Israelí de Fútbol. “Estamos muy orgullosos”.

La decisión de Berman, de identificarse como mujer y seguir en la Liga Premier de Israel, surge en un momento en que las personas gays y transgénero han logrado grandes avances y mayor aceptación en muchas partes del mundo.

En general, Israel tiene actitudes y políticas progresistas sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, pero algunos partidos se disputan en comunidades conservadoras. El encuentro que pitará Bergman el domingo se llevará a cabo en el estadio Sammy Ofer de Haifa, una de las zonas consideradas más tolerantes en el país.

Hasta ahora, Berman dice que no ha tenido un solo problema con los hinchas.

Se tarta de algo notable, dijo un experto, quien mencionó que las personas transgénero suelen ser aceptadas socialmente por los israelíes. Pero la reacción positiva podría atribuirse también al hecho de que, desde el comienzo, la Federación manifestó su respaldo inequívoco a Berman.