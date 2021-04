Bayern nombra a Nagelsmann como sucesor de Flick

AP

MÚNICH

El Bayern Múnich nombró el martes a Julian Nagelsmann, el actual técnico de Leipzig, para reemplazar en el banquillo a Hansi Flick a partir de la próxima temporada.

Nagelsmann, de 33 años de edad, asumirá las riendas del Bayern el 1 de julio con un contrato que lo ata hasta 2026.

El Bayern informó que acordó rescindir el contrato de Flick luego que éste solicitó que se le permitiera marcharse antes de lo previsto.

Flick, de 56 años, suena para ser el próximo técnico de la selección de Alemania, puesto que quedará vacante una vez que Joachim Löw dimita tras la inminente Eurocopa. Flick fue el auxiliar de Löw’s desde 2006 hasta que Alemania se coronó campeona mundial en 2014.

El director ejecutivo de Leipzig Oliver Mintzlaff confirmó que el Bayern aceptó pagar una cuantiosa cifra para liberar a Nagelsmann de su actual contrato. No especificó el monto.

Nagelsmann creció cerca de Múnich y se formó en la academia de otro club en la ciudad.

“Otros clubes mostraron interés. Le dije a Oli (Mintzlaff) que no quería rescindir mi contrato por otro club que no fuera este”, dijo Nagelsmann.

Mencionó que el primer contacto con el Bayern se dio el 16 de abril tras un partido contra Hoffenheim. Ello ocurrió un día después que Flick comunicó a la directiva del Bayern quería irse.

Nagelsmann llevaba tres años como técnico de Leipzig, conduciéndoles a las semifinales de la Liga de Campeones en 2020.

Leipzig marcha segundo detrás del Bayern en la Bundesliga y el viernes enfrentará a Werder Bremen por el pase a la final de la Copa de Alemania.

Nagelsmann se convirtió en el técnico más joven en la primera división alemana cuando tomó la dirección de Hoffenheim, con 28 años, en 2016. Procedió a clasificarles a la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Nagelsmann inició como un defensor central, pero decidió retirarse prematuramente por una grave lesión de rodilla.