Nace nuevo manager para Lidom

Sugiero a los equipos de la Liga Dominicana de Beisbol (Lidom) inscribir el nombre de Héctor Borg en la lista de candidatos para el puesto de manager.

Este es un dato relevante tomando en cuenta que son muchos los dominicanos veteranos que le huyen a este puesto “como el Diablo a la Cruz”. Es tanta la presión de dirigir aquí que esa posición hace tiempo no es apetecible para una buena cantidad de gente capaz y experimentada.

Claro que la gente del beisbol dominicano conocía de su existencia. En los últimos años ha sido parte del grupo de operaciones de beisbol de los Toros del Este, pero como no ha estado en uniforme y prácticamente nadie de los medios le conoce.

Se sabe ahora que tiene mucho tiempo laborando como scout para los Gigantes de San Francisco. Esta organización lo firmó como pelotero en 2005, estuvo unos 3 años como profesional, las cosas no se le dieron y abandonó.

Se decidió entonces por el otro camino, ser instructor , scout y manager , dirigiendo por 3 temporadas (2017-19) en circuitos menores de dicha organización.

En el interin, trabajó para los Toros, y allí está al lado de Raymond Abreu y demás miembros del equipo.

José Gómez, el gerente general de la selección para el torneo preolímpico de beisbol, consiguió el visto bueno para su nombramiento y lo anunció la semana pasada. Será esta su primera experiencia como manager en los predios del país, y lo hará en el nivel alto porque Dominicana jugará en un grupo que incluye a Puerto Rico, Estados Unidos y Nicaragua.

Hay otro grupo de 4 países, y los ocupantes de los dos primeros lugares irán a una final para definir el ganador. Este evento otorga un solo puesto para el preolímpico, aunque luego habrá otros eventos de compensación.

Pero será un torneo relevante , al extremo de que Estados Unidos tiene de manager a Mike Scioscia, una leyenda del juego pues estuvo 20 años al frente de los Angelinos.

Para Héctor Borg, esta será una experiencia de conocer gente y ponerla en su currículo ,inscribiéndose éntrelos managers de aquí en adelante. Para eso no importarán los resultados del preolímpico .

Borg tiene 35años de edad, es nativo de SanPedro de Macorís y ya entró al ruedo mediático.

DE INTERES: El derecho Deivi García estuvo más o menos bien en su salida por los Yanquis ante Baltimore anoche. En 4 innings le anotaron 2 carreras, 4 hits, 3 bases, 4 ponches. Permitió jonrón al primer bate Cedric Mullins, abriendo el juego.Dejó el marcador en contrato 0-2.…… Los Cerveceros de Milwaukee activaron en roster a Pablo Reyes, utility, a quien usará más que todo en la segunda base. Reyes ya ha jugado en liga mayor en 2018 y 2019 con los Piratas de Pittsburgh….Fernando Tatis jr. se ganó el premio Jugador de la Semana de la Liga Nacional por todo lo hecho contra los Dodgers, en especial sus 5 jonrones.. Mucha gente destaca que ha cometido 9 errores en 14 juegos, pero eso deberá desaparecer en breve tiempo. San Diego, sus fans y los medios están más pendientes de su tórrido bateo. Si tiene salud, habrá mambo por mucho rato…. Y continuará el tema con el lanzador Trevor Bauer, que es medio cómico y le gusta la controversia y “echarle vaina” a los demás.. Es famoso porque se tapa un ojo y porque camina como un pinquino…. Los Vigilantes de Texas no le tuvieron más paciencia a Leodys Taveras y lo enviaron a su campo alterno.Taveras no ha podido batear, tiene de 46-4 , promedio en.087, y así no se puede…