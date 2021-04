Tatis, Padres y Dodgers en una lucha cerrada

MLB.com

Y el día 18, los Padres descansaron.

Después de jugar 17 juegos en 17 días, repletos del primer juego sin hits de la franquicia, siete juegos locos contra los Dodgers y todo el drama de Fernando Tatis Jr. que podrías pedir, los Padres finalmente tuvieron un día libre el lunes.

Es hora de vaciar el cuaderno:

1) No mirar

No, dicen los Padres, Tatis no estaba mirando las señales de Will Smith.

Tatis y el abridor de los Dodgers, Trevor Bauer, iban y venían en Twitter sobre un video que insinuaba que eso era lo que estaba haciendo Tatis antes de su segundo jonrón contra Bauer el sábado por la noche.

La naturaleza del béisbol en 2021 es tal que es difícil determinar el lado de Tatis de esta historia. Los dos comenzaron a intercambiar púas el domingo, pero las disponibilidades de Zoom de Tatis llegaron el viernes y sábado. Todo lo que tenemos de Tatis es su comentario de dos palabras a Bauer: "Tranquilo hijo", traducido como "cálmate, hijo".

Detrás de escena, varias fuentes de los Padres insisten en que Tatis no estaba haciendo nada por el estilo. Congele cualquier video en un momento en particular, dijeron, y puede hacer que se vea como quiera.

Después del juego del domingo, Eric Hosmer abordó el problema:

"Eso fue quizás un poco de confusión de su parte", dijo Hosmer. "No creo que Tati estuviera mirando señales. Nunca lo había visto hacer eso. Ciertamente no lo vi anoche".

2) Más ¿de dónde vino eso?

Contra el equipo con el mejor récord en las Grandes Ligas y los campeones reinantes de la Serie Mundial, los Padres tienen un juego de más de .500.

Contra el resto de su calendario, los D-backs, Giants, Rangers, Pirates y Brewers, también están por encima de .500.

Si los Padres quieren desafiar seriamente por el título de la Liga Nacional Oeste esta temporada, vencer a los Dodgers ayuda. Pero se necesitará más que eso. Los Dodgers se han acostumbrado a golpear a equipos menores. Los Padres aún no lo han hecho.

Claro, San Diego se ha parecido a un contendiente de la Serie Mundial en siete juegos contra Los Ángeles, pero...

"Tenemos que traer eso todos los días", dijo el mánager de los Padres, Jayce Tingler.

3) ¿Qué pasa con el guante de Tatis?

En el plato, sin duda, Tatis ha vuelto. Conectó cinco jonrones en tres juegos contra los Dodgers y luce tan concentrado como en cualquier momento de su notable carrera joven.

¿En el campocorto? ¡Ay! Tatis ha cometido nueve errores, liderando las Grandes Ligas, incluido otro en el juego del domingo. Hace un año, Tatis cometió solo tres errores y lideró a todos los torpederos en Outs Above Average de Statcast. Los Padres han insistido en que volverá a ese nivel. Las preguntas son: "¿cuándo?" ¿y cómo?"

Afortunadamente, es conocido el mago defensivo Bobby Dickerson, el entrenador de tercera base de los Padres, quien tiene la tarea de trabajar con Tatis.

"Hemos tenido un pequeño contratiempo en el campocorto", dijo Dickerson el viernes. "Sabemos que va a jugar mejor que eso. Pero debemos asegurarnos de que llegue a un lugar en el que ralentice el juego y confíe en todas sus habilidades, como lo hizo el año pasado".

4. En el bullpen ...

Dos notas antes de llegar a criticar la gestión del bullpen de Tingler:

R) La pluma de los Padres se vio severamente gravada de cara a este fin de semana. En cuanto a la salud y la fatiga, no sabemos exactamente con qué estaba lidiando cada lanzador.

B) No olvidemos que en uno de los tres juegos en los que el ganador se lo lleva todo en la historia de la franquicia, Tingler logró una obra maestra absoluta de un juego de bullpen en octubre pasado. Eso debería poner en perspectiva los contratiempos de abril.

Bien, ahora con esas críticas:

La decisión del sábado de levantar a Snell fue curiosa, especialmente después de que Snell consiguió un out rápido para comenzar la entrada y todavía estaba por debajo de su recuento de lanzamientos objetivo. La decisión del domingo de usar a Nick Ramirez en un juego de una carrera fue aún más confusa.

Usar a Ramírez en ese lugar debería haber significado que uno de Drew Pomeranz, Emilio Pagán y Mark Melancon no estuviera disponible. De lo contrario, ¿por qué usar a Ramírez allí con un día libre al día siguiente? Excepto... Se utilizaron Pomeranz, Pagán y Melancon. Entonces, ¿qué pasa?

En resumen, Tingler intentaba evitar a Pagán, pero también confiaba en Ramírez para ese lugar. Ramírez permitió cinco carreras y puso a los Padres en un hoyo de seis carreras. Entonces, ¿en retrospectiva?

"Mire, me voy a la cama todas las noches jugando muchos de esos juegos", dijo Tingler. "A veces funcionan, a veces no. No hay nadie que se golpee más duro".

5) Marque el tiburón

Qué fichaje fue Melancon, ¿eh?

Los Padres firmaron al veterano derecho con un contrato de un año y $ 3 millones en febrero, a pesar de que dice que tenía ofertas mucho más grandes sobre la mesa.

¿La razón? Después de acercarse angustiosamente a los Bravos la temporada pasada, Melancon quería ganar una Serie Mundial. Hasta ahora, está haciendo su parte con 11 entradas de una carrera en las que solo ha permitido cuatro corredores.

El sábado, se le preguntó a Melancon cómo lidiaba con la derrota de los Bravos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers en octubre pasado:

"Bueno, probablemente me costó algunos millones de dólares", dijo. "Porque quería unirme a un equipo que iba a poder ganarlo todo en la temporada baja".

6) Nacido para correr

No es solo que los Padres se estén robando bases. (Lideran a las Grandes Ligas con 32 robos, 10 más que cualquier otro equipo). Es que están eligiendo todos los momentos adecuados para hacerlo, y casi nunca los atrapan en esos grandes momentos.

Eso se debe a dos cosas: corredores de bases extremadamente hábiles y una planificación de juego extremadamente hábil. Puede que también les haya ganado el partido del domingo. Fernando Tatis Jr. y Trent Grisham ejecutaron un doble robo perfecto en la 11ª entrada, preparando el elevado de sacrificio ganador del juego de Eric Hosmer.

En este momento, el juego terrestre de los Padres es de élite.

7) Evaluación de la infracción

Corta un poco la ofensiva. Como equipo, los bates de los Padres no han estado a la altura de su facturación esta temporada. Su 94 wRC + ocupa el puesto 15 en las Grandes Ligas y su OPS de .684 ocupa el puesto 18.

Teniendo en cuenta los lanzadores abridores a los que se han enfrentado durante los últimos 10 días, probablemente sea allí donde esperaría que estuvieran. Los Padres se han enfrentado a una dieta constante de contendientes al premio Cy Young: Walker Buehler (dos veces), Clayton Kershaw (dos veces), Trevor Bauer (dos veces), Corbin Burnes, Brandon Woodruff, Adrian Houser y Dustin May.

"Ha sido un desafío", dijo Tingler. "Pero lo he dicho todo el tiempo: realmente creo en este tramo al principio, debido a los desafíos que hemos enfrentado, si nos unimos, nos hará más fuertes para el verano".