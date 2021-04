Keselowski logra su sexta victoria en Talladega

AP

TALLADEGA, Alabama

Brad Keselowski hizo exactamente el movimiento final correcto esta vez, ganando nuevamente en Talladega Superspeedway y demostrando una lección dolorosa bien aprendida.

La victoria de Keselowski en tiempo extra lo convirtió en el noveno piloto en ganar en 10 carreras de la Copa NASCAR esta temporada y vengó un vergonzoso error del Equipo Penske en las 500 Millas de Daytona que abren la temporada. la victoria.

“Daytona, eso es importante. Oh, hombre, todavía duele ”, dijo Keselowski. “Pero esta es una buena. Lo tomaremos. Los mendigos no pueden elegir. Ciertamente aprendí algunas lecciones de esa carrera y traté de aplicarlas, y todo salió bien allí al final.

"Michael McDowell me dio un buen empujón como lo hizo en Daytona, y fui un poco más inteligente con la forma en que lo manejé".

Keselowski lideró solo una vuelta, la última, en una carrera que contó con 35 cambios de liderazgo entre 27 pilotos.

“Durante toda la carrera tuve un par de oportunidades para tomar la delantera, pero seguí pensando, 'Hombre, mantén tu auto en una pieza'”, dijo Keselowski.

Logano estuvo involucrado en un accidente aéreo y pidió a NASCAR que cambiara las peligrosas condiciones de carrera en Daytona y Talladega.

"Por un lado, estoy enojado por estar en el accidente y por el otro, estoy feliz de estar vivo", dijo Logano. “Por otro lado, me pregunto cuándo vamos a parar porque es peligroso hacer lo que estamos haciendo. Tengo una barra antivuelco en la cabeza. Eso no está bien.

“Estoy a un golpe de la misma situación por la que pasó Ryan Newman. Simplemente no siento que eso sea aceptable ".

Newman escapó de una carrera por lesiones graves y se llevó la victoria en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona 2020.

La victoria, la sexta de Keselowski en Talladega, se produjo después de que el propietario del equipo, Roger Penske, convocó a los tres pilotos del equipo Penske y al afiliado Matt DiBenedetto a una llamada esta semana para discutir sus expectativas sobre cómo deberían correr el domingo. Penske se negó a aceptar otro desastre de Daytona cuando Logano o Keselowski deberían haber ganado la carrera, pero en lugar de trabajar juntos, los dos provocaron un fuerte accidente que también provocó un tercer auto de Penske.

Los tres pilotos de Penske ahora han reclamado lugares en el campo de playoffs de 16 pilotos.

William Byron fue segundo, McDowell, ganador de las 500 Millas de Daytona, el beneficiario de ese error de febrero, quedó tercero y Kevin Harvick, cuarto.

"Me sentí como si estuviera en un buen lugar de nuevo trabajando con Brad y me alejé de él al salir de la curva 4", dijo McDowell. "Pensé que podría correr, pero no lo chupé lo suficiente".

DiBenedetto, quien lideró 28 vueltas, finalizó quinto pero regaló la victoria con un cambio de carril tardío que permitió a Keselowski pasar al frente.

Los conductores de Ford ocuparon cuatro de los cinco primeros lugares.

Kaz Grala terminó sexto, el mejor de su carrera, y fue seguido por Tyler Reddick y Austin Dillon en un trío de Chevrolets.

Los pilotos de Ford ocuparon los puestos del nueve al 13 y el piloto de Toyota con mejor resultado fue Christopher Bell en el puesto 17.