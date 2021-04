Herta gana Indycar, empata con su padre en triunfos

AP

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU.

Colton Herta siguió el sonido de la voz de su padre en las calles de San Petersburgo hasta la línea de meta y le igualó en la lista de ganadores de la Indycar.

Herta consiguió el domingo su cuatro triunfo en la Indycar para empatar a su padre, Bryan, quien consiguió esta marca en 12 años de carrera. El hijo sólo necesitó de 34 competencias para llegar a cuatro triunfos y, en su tercera temporada completa en la Indycar, Colton ya es contendiente al título.

Herta inició desde la pole y lideró la carrera en 97 de las 100 vueltas para ganar su primera competencia en la que Bryan Herta fue su estratega. Andretti Autosport los emparejó por primera vez este año, desestimando otras combinaciones de padre e hijo que simplemente no funcionaron en la Indycar.

Michael Andretti asegura que esta va a funcionar, debido a que Colton Herta es calmado y tranquilo y Bryan Herta había sido un maestro de la radio con Alexander Rossi y Marco Andretti. Cuando dos amonestaciones llevaron a dos reinicios para que Colton mantuviera atrás a Josef Newgarden, le preguntaron a Bryan Herta quien estaba más nervioso sobre el destino de la carrera, si el padre o el hijo.

"Ninguno”, dijo Bryan Herta.

El padre sabe de que habla.

Se trató del primer triunfo en la pista callejera para el hijo, que le pidió permiso a su padre para celebrar acelerando su monoplaza en el circuito. Recibió el permiso, pero su padre le recordó que “saludara a los aficionados” en la vuelta de celebración.

“También lo empaté hoy en triunfos y me encanta tenerlo en la radio”, advirtió Colton.

Newgarden terminó segundo y no pudo conseguir su tercer triunfo consecutivo en San Petersburgo. Simon Pagenaud, su compañero del equipo Penske, quedó tercero.

Rossi terminó 21mo tras verse involucrado en un accidente a la mitad de la carrera con Grama Rahal, cuando ambos pilotos se impactaron al pelear por la posición. Alex Palou, quien ganó la semana pasada la primera carrera de la temporada, terminó 17mo.

El mexicano Pato O’Ward quedó 19no.