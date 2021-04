Curry establece récord NBA de triples en un mes con 85

AP

SAN FRANCISCO

¡Recibido por más "MVP!" cantos, Stephen Curry volvió a deslumbrar en uno de los tramos más dominantes de su carrera.

Curry anotó 37 puntos y estableció un récord de la NBA de triples en un mes con 85, llevando a los Golden State Warriors a superar a los Sacramento Kings 117-113 el domingo por la noche.

"Obviamente, cuando estoy ahí, definitivamente siento que soy el mejor tirador del mundo", dijo Curry de buen humor cuando se le preguntó si no es el mejor, quién podría serlo. "Pero todavía significa que todavía tengo que poner el trabajo".

El tiro de Kelly Oubre Jr. con 1:42 por jugar puso a Golden State por delante 112-111 antes de que Richaun Holmes fallara un par de tiros libres en la marca de 1:25, y luego Draymond Green anotó momentos después.

Curry acertó 11 de 21 con siete triples más después de que el dos veces Jugador Más Valioso se torciera el tobillo derecho durante la victoria del viernes contra Denver, pero no lo consideró serio ni pareció cojear. Su total de abril superó el récord de 82 en la NBA de James Harden en noviembre de 2019.

"Increíble, hombre", dijo Green sobre el Splash Brother. "Parecía que el borde era del tamaño del océano, literalmente".

Green tuvo 14 rebotes y 13 asistencias en la cuarta victoria consecutiva en casa de los Warriors. Eso coincide con la racha ganadora más larga de la temporada del equipo en el Chase Center, donde Golden State atrajo a 3,252 fanáticos, frente a los 1,935 del viernes en el primer juego que regresaron los fanáticos.

Curry incluso golpeó desde atrás.

“Realmente es una locura. Golpeó un par esta noche, incluso para él ... cruzó la mitad de la cancha y Sacramento sabía que iba a disparar, Luke Walton está gritando desde la línea de banda, todo el equipo sale para tratar de defenderlo y él pasa por la mitad de la cancha. y derriba, no sé, un jugador de 38 pies ”, dijo el entrenador Steve Kerr. "Es increíble. No sé qué decir ".

Harrison Barnes anotó 23 puntos y siete rebotes contra su ex equipo y Buddy Hield anotó 25 para liderar a los Kings, que habían ganado cuatro de cinco en la serie.

Golden State venció a los Kings 137-106 en el Chase Center el 4 de enero, pero había perdido cuatro de siete en la rivalidad en casa.

El pívot de Sacramento, Holmes, regresó de una ausencia de cinco juegos con una distensión en el tendón de la corva derecho y contribuyó con 11 puntos y cinco rebotes.

"Tuvimos nuestras oportunidades", dijo Walton. “Fallamos algunos tiros libres. Tuvimos algunos looks en los que podríamos haber marcado, pero en general, nuestro equipo ha jugado muy bien esta noche ”.

DIFÍCIL PARA THOMPSON

Klay Thompson está cerca de comenzar a correr nuevamente mientras se recupera de una cirugía por un desgarro del tendón de Aquiles derecho. Se quedó en casa desde el reciente viaje por carretera para trabajar con el director de medicina deportiva y rendimiento de los Warriors, Rick Celebrini.

Kerr habló con el lesionado Splash Brother de Curry en el medio tiempo del juego del viernes contra los Nuggets en una noche especial con fanáticos que regresan al Chase Center. Kerr sintió que era especialmente difícil para Thompson dado lo mucho que quería estar en la cancha.

Thompson parecía emocionado en la banca en un momento y se podía ver a Curry hablando con él.

“Tuvo un juego difícil. Creo que fue en gran parte porque los fanáticos estaban de regreso y mi observación de todos modos es que le impactó mucho cuánto se está perdiendo y cuánto ha perdido durante el último año y medio ”, dijo Kerr. “No es una cosa fácil de manejar. La buena noticia es que la rehabilitación va muy bien. ... Klay ha perdido su pasión y su amor por el juego desde hace casi dos años. Es una locura. No es fácil lidiar con eso ".

CONSEJOS

Kings: Holmes comenzó, aunque con una restricción de minutos: el plan había sido que jugara unos 20 minutos y terminó en unos 22. ... Los Kings tienen marca de 5-9 en la carretera contra el Oeste.

Warriors: Green tuvo cinco asistencias en el primer cuarto y lidera la NBA con 3.2 asistencias por juego en los primeros 12 minutos. Green recogió un técnico 3:26 antes del medio tiempo. ... F Eric Paschall (distensión del flexor de la cadera izquierda) ha vuelto a jugar un 3 contra 3 en la práctica. ... Golden State también ganó cuatro seguidos en casa desde el 15 de febrero hasta el mes de marzo. 14.