El Madrid se atora en la lucha por título; empata con Betis

AP

MADRID

Un Real Madrid con la pólvora mojada debió resignarse el sábado a la igualdad sin goles ante el Betis y dejó escapar puntos en la lucha por el título de La Liga española.

El trompicón en casa puso a los merengues con 71 puntos, dos menos respecto del líder Atlético de Madrid, que disputa su duelo de la jornada este domingo ante el Athletic Bilbao.

“Perdemos dos puntos, nos han faltado muchas cosas ofensivamente”, reconoció el técnico madridista Zinedine Zidane. “Muchas pérdidas de balón. Nos ha faltado hoy. No estuvimos muy finos arriba”.

El Madrid puede verse emparejado en puntos por el Barcelona, que visita al Villarreal también el domingo y tiene un partido menos. El Sevilla también puede acercarse a un punto si vence al Granada.

“Este resultado nos aleja de ese liderato. Nos quedan cinco jornadas e intentaremos sumar los 15 puntos que nos quedan y esperar a ver si salimos campeones”, dijo el lateral merengue Dani Carvajal.

l conjunto blanco trató de poner buena cara en un duelo disputado bajo una constante lluvia y en el que no contó con titulares regulares como el capitán Sergio Ramos, el alemán Toni Kroos y el francés Ferland Mendy debido a molestias físicas.

En la atiborrada agenda merengue ahora se viene el martes el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa como anfitrión del Chelsea.

“El marts va a ser el partido más complicado de la temporada, pero estamos preparados para este tipo de partidos”, advirtió el francés Zidane.

Los merengues evidenciaron ineficacia para la generación de peligro y su mejor opción llegó con un distante disparo del extremo brasileño Rodrygo Goes, que se estrelló en el travesaño a los 54.

El Betis —que hilvanó su quinto empate en la lucha por las competencias europeas al ser 6to con 50 unidades— tampoco hizo mucho para marcar, y la más destacada de sus oportunidades fue en un mano a mano de Borja Iglesias que el arquero Thibaut Courtois tapó a los 64 minutos.

El extremo Eden Hazard entró de cambio por los merengues a los 77, poniendo fin a una ausencia de cinco jornadas. El belga apenas había disputado 15 minutos después del 30 de enero debido a lesiones musculares hasta antes de este partido.

El argentino Lucas Boyé marcó a los 32 minutos el tanto con el que Elche venció 1-0 al Levante y abandonó la zona de descenso.

Elche escaló a la 17ma posición con 30 puntos; Levante es 12do con 38.

En otro duelo, Valencia rescató un empate 1-1 ante el Alavés gracias a un tanto de José Gayá a los 89. El conjunto vasco se puso al frente con tanto del sueco John Guidetti a los 84.

Valencia llegó a 36 puntos para estar en la 14ta posición; Alavés tiene 31 en el 16to sitio.

En otro duelo con implicaciones de descenso, el Valladolid se vio alcanzado 1-1 por el Cádiz.

A los 14, Óscar Plano puso al frente al Valladolid, que está en zona de descenso al figurar en la antepenúltima posición con 29 puntos. Juan Cala igualó a los 64 por el Cádiz, que es 13ro con con 37.