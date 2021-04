Stanton conecta 2 jonrones; Yanquis detienen a los Indios

AP

CLEVELAND

Giancarlo Stanton salió de su pésima racha con el madero al disparar dos jonrones y los Yanquis de Nueva York totalizaron cuatro bambinazos para imponerse el viernes 5-3 a los Indios de Cleveland.

Uno de los cuadrangulares de Stanton hizo que la pelota registrara la mayor velocidad en cualquier encuentro de esta temporada.

En el tercer inning, Stanton bateó un jonrón de 429 pies ante Logan Allen (1-3), despidiendo la pelota a 118 mph. En el quinto, consiguió el segundo.

No conseguía más de un vuelacercas en un encuentro desde el 27 de septiembre de 2018. Stanton bateaba para .158 y se había ido de 34-3.

Nueva York ha ganado dos duelos consecutivos y tres de cuatro, luego de un horrendo inicio de campaña. Los Yanquis se sobrepusieron a un déficit de 3-0 en el primer inning por segundo duelo en fila.

El venezolano Rougned Odor añadió un bambinazo de dos carreras, en tanto que Aaron Hicks desapareció también la pelota por Nueva York.

Lucas Luetge (1-0) sacó cuatro outs y se llevó su primer triunfo en las mayores desde 2013, cuando militaba en Seattle.

Por los Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 4-0, Odor de 4-1 con una anotada y dos impulsadas. El colombiano Gio Urshela de 3-0. El dominicano Gary Sánchez de 4-1 con una anotada.

Por los Indios, los venezolanos César Hernández de 3-0 con una anotada, Andrés Giménez de 3-0. Los dominicanos José Ramírez de 2-2 con una anotada, Franmil Reyes de 4-1 con una anotada y una remolcada, Amed Rosario de 3-1 con una empujada. Los puertorriqueños Eddie Rosario de 4-0 con una producida, Roberto Pérez de 4-0.

MEDIAS ROJAS 6, MARINEROS 5

BOSTON (AP) — Xander Bogaerts sacó la pelota de las instalaciones del Fenway Park, para un jonrón de dos carreras, y añadió un sencillo productor para que los Medias Rojas de Boston se impusieran el viernes 6-5 a los Marineros de Seattle.

J.D. Martínez disparó otro cuadrangular por los Medias Rojas, que sobrevivieron a un susto en el epílogo. Kyle Seager bateó un jonrón de tres carreras en la novena entrada para que Seattle se aproximara a una sola carrera.

Una noche después de remontar con un ataque de cuatro anotaciones en el décimo episodio para tomar la ventaja por 7-4, Seattle no pudo conseguir otra remontada.

Matt Barnes, quien aceptó el leñazo de Seager a lo más recóndito del jardín derecho, obligó a que Evan White pegara una línea inofensiva a Bogaerts, para que concluyera la historia.

El relevista Hirokazu Sawamura (1-0) ponchó a tres en un inning y un tercio. Yusei Kikuchi (0-1) recibió cinco anotaciones en cuatro innings y dos tercios.

Por los Marineros, el dominicano José Marmolejos de 1-0.

Por los Medias Rojas, los puertorriqueños Kiké Hernández de 4-1 con una anotada, Christian Vázquez de 4-1. El mexicano Alex Verdugo de 5-3 con dos anotadas. El dominicano Rafael Devers de 4-0.

MELLIZOS 2, PIRATAS 0

MINNEAPOLIS (AP)- - El zurdo J.A. Happ no toleró hit sino hasta el octavo inning, cuando Jacob Stallings le conectó un doble con un out, lo que no impidió que los Mellizos de Minnesota derrotaran el viernes 2-0 a los Piratas de Pittsburgh.

Happ (1-0), quien juega su primera temporada con los Mellizos, fue retirado por el manger Rocco Baldelli en cuanto permitió el imparable. Tyler Duffey subió a la lomita con una ventaja de dos carreras.

El abridor de 38 años entregó un par de boletos, ambos en el segundo inning, y repartió tres ponches. Efectuó 95 pitcheos, de los que 51 fueron strikes, y mejoró a 1.69 su efectividad luego de tres aperturas.

Duffey regaló una base por bolas al dominicano Wilmer Difo después del doblete de Stallings, pero ponchó a Adam Frazier con corredores en segunda y tercera para poner fin al octavo episodio.

Retiró a su primer enemigo de la novena entrada. Taylor Rogers sacó los últimos dos outs y se acreditó el salvamento, poniendo fin a una labor de un solo hit.