Tokio bajo 'emergencia' por COVID-19 a solo tres meses Juegos Olímpicos

AP

TOKIO

Solo tres meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos pospuestos, Tokio y la segunda área metropolitana más grande de Japón, Osaka, recibieron órdenes de emergencia destinadas a detener los crecientes casos del coronavirus.

Las medidas, que tienen lugar durante el período de vacaciones de la "semana dorada" de Japón, están destinadas a limitar los viajes y mantener a las personas fuera de los lugares públicos. Deben finalizar el 11 de mayo, justo antes de una visita ampliamente divulgada a Hiroshima por parte del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Bach dijo esta semana que la visita, reportada del 17 al 18 de mayo, aún se encuentra en la "fase de planificación". Pero la presencia de Bach fue inmediatamente criticada por los legisladores de la oposición que dicen que los Juegos Olímpicos están siendo priorizados por encima de la seguridad pública.

“Japón debería decidir sus propias políticas de salud pública. No hay razón para que el Sr. Bach nos diga qué hacer ”, dijo Yuichiro Tamaki, el jefe del Partido Democrático para el Pueblo.

Bach dijo que la duración del estado de emergencia no tenía nada que ver con su visita prevista a la ciudad, donde recibiría el relevo de la antorcha olímpica. Hiroshima fue destruida en 1945 por la detonación estadounidense de una bomba atómica sobre la ciudad, y es el escenario favorito de los políticos y dignatarios visitantes.

“Este (estado de emergencia) está absolutamente en línea con la política general del gobierno”, dijo Bach. “Pero no está relacionado con los Juegos Olímpicos. Está relacionado con la semana dorada ".

El tercer estado de emergencia de Japón es incluir órdenes de cierre de bares, grandes almacenes, centros comerciales, parques temáticos, así como teatros y museos. Incluso los restaurantes que no sirven alcohol deben cerrar temprano, así como el transporte público. Las escuelas permanecerán abiertas, pero se les pide a las universidades que regresen a las clases en línea.

"Espero que la situación mejore lo antes posible", dijo el viernes Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador, en una sesión informativa en línea.

Japón ha atribuido alrededor de 10,000 muertes al COVID-19, bueno para los estándares globales pero malo para los estándares en Asia. Ha vacunado a menos del 1% de la población y no ha impuesto bloqueos con personas impacientes y menos cooperativas a medida que los casos se han acelerado nuevamente.

Hashimoto dijo que varios eventos de prueba continuarían durante el período de emergencia, pero sin ventiladores. Los Juegos Olímpicos comienzan el 23 de julio.

Se le preguntó nuevamente si había planes para cancelar los Juegos Olímpicos. La pregunta había desaparecido en las reuniones informativas, pero ha vuelto a surgir en las últimas semanas.

“Como comité organizador, no estamos pensando en la cancelación”, dijo Hashimoto.