Terrence Clarke, de Kentucky, muere en un accidente automovilístico

AP

LEXINGTON, Ky.

El escolta de primer año de Kentucky, Terrence Clarke, murió el jueves luego de un accidente automovilístico en Los Ángeles. Tenía 19 años.

La universidad anunció la muerte de Clarke en un comunicado el jueves por la noche, pero no incluyó más detalles. El entrenador John Calipari dijo que estaba "absolutamente destrozado y enfermo esta noche" y llamó al jugador "un niño hermoso, alguien que era dueño de la sala con su personalidad, sonrisa y alegría".

“Estamos todos en estado de shock”, dijo Calipari. “Estoy de camino a Los Ángeles para estar con su madre y su hermano para ayudar en lo que pueda. Este será un período difícil para todos aquellos que conocen y aman a Terrence, y les pido a todos que se tomen un momento esta noche para rezar una oración por Terrence y su familia. Puede él descansar en paz."

El sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles, John Matassa, que trabaja en la División de Tráfico del Valle, le dijo a ESPN que Clarke era un ocupante solo en un vehículo que se pasó una luz roja y pasaba "a una velocidad muy alta" en el área del Valle de San Fernando en Los Ángeles. Ángeles aproximadamente a las 2:10 pm PDT.

Matassa dijo que el video de vigilancia mostró que Clarke chocó con otro vehículo que se preparaba para girar a la izquierda, golpeó un poste de luz de la calle y luego una pared de bloques. Clarke fue llevado al Northridge Hospital Medical y luego declarado muerto.

Matassa dijo que el otro conductor, que estaba en un camión, no declaró heridos. Clarke conducía un Hyundai Genesis 2021 y no llevaba el cinturón de seguridad correctamente, según Matassa.

Clarke, de 6 pies 7 pulgadas, ingresó al draft de la NBA el mes pasado después de jugar solo ocho partidos la temporada pasada debido a una lesión en la pierna derecha. Promedió 9,6 puntos y 2,6 rebotes.

El miércoles, Clarke y el ex compañero de equipo de Kentucky, Brandon Boston Jr., firmaron con Klutch Sports Group. El director ejecutivo de la agencia, Rich Paul, anunció en Twitter que "estamos tristes y devastados" por el fallecimiento de Clarke y lo llamó "un joven increíblemente trabajador".

Desde Boston, Clarke inició los primeros seis juegos de Kentucky y fue uno de sus máximos anotadores, destacado por 22 puntos, la mejor marca de su carrera, en una derrota ante Georgia Tech el 6 de diciembre. La lesión finalmente lo dejó fuera durante todo el calendario de la temporada regular de la Conferencia Sudeste. , aunque volvió a publicar tres asistencias y dos puntos desde la banca en la derrota del Torneo SEC de los Wildcats ante Mississippi State que puso fin a una temporada de 9-16.

A pesar de su acción limitada, Clarke anunció su decisión de ingresar al draft de la NBA el 19 de marzo y lamentó en un comunicado que no esperaba lesionarse. Pero entendió que era “parte del juego” y agradeció a Calipari y compañeros entre muchos.

El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, escuchó informes sobre el accidente y la muerte de Clarke poco después de que su equipo venciera a los Phoenix Suns el jueves por la noche. Clarke era familiar para los Celtics, sus jugadores e incluso el hijo de Stevens.

"No estoy seguro de cuánto quiero hablar sobre el juego, cuando consideras que es un niño de Boston ... esos niños son importantes para nosotros aquí", dijo Stevens. “Nunca lo conocí. Mi hijo lo admira. Es difícil hablar de un partido de baloncesto ".