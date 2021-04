Luchadores profesionales son detenidos por pelear en la calle

ESPN

La rivalidad de los encordados que viven Eterno y Fresero Jr. fue llevada a las calles de Naucalpan, Estado de México, en donde se celebrará la lucha de cabelleras que protagonizarán los luchadores.

Los estelares del pancracio firmaron este jueves el contrato de cabellera vs cabellera que estelarizarán con la empresa International.

El evento se celebrará en la Arena Naucalpan IWRG, pero los dos luchadores no pudieron frenar su rivalidad y al salir del lugar se hicieron de palabras y llegaron a los golpes, mientras que las personas observaban lo sucedido.

Ambos personajes se detuvieron hasta que llegaron las autoridades municipales, las cuales separaron a ambos atletas, mismos que mostraron en sus rostros las huellas de la batalla.

Los dos luchadores fueron detenidos y fueron llevados ante las autoridades pertinentes por alterar el orden público.

“Te quedarás congelado y la afición de aquí igual se quedará de a seis, porque no sabes lo que te espera el domingo. Las sorpresas aquí las doy yo”, dijo Eterno ante los medios de comunicación.

Desde la presentación de la función los dos contrincantes se encararon y llegaron a los empujones, pero fueron separados por los organizadores.

La función está programada para llevarse el próximo 25 de abril a las 3:45 de la tarde. La modalidad que tendrán en la lucha será una pelea encadenados sobre el ring.

“El ego y el orgullo lo tienen aquí y nos vamos a partir la m… encadenados o como lo quieras llamar. Tú igual empezaste de cero y te jactas de llamarle a los luchadores en Facebook que no tienen talento, pero regresaste y no tienes reflectores. El domingo no es la cabellera, el domingo es más el orgullo”, dijo Fresero Jr.