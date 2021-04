Atletas olímpicos prometieron apoyo legal si protestan

AP

GINEBRA

Los atletas que hacen protestas políticas o por la justicia social en los Juegos Olímpicos de Tokio recibieron el jueves apoyo legal por parte de un sindicato mundial y un grupo activista en Alemania.

Las promesas se produjeron un día después de que el Comité Olímpico Internacional confirmara su antigua prohibición de "manifestaciones o propaganda política, religiosa o racial" en el campo de juego, podios de medallas o ceremonias oficiales.

Alzar un puño o arrodillarse para escuchar un himno nacional podría resultar en un castigo por parte del COI. La comisión legal del organismo olímpico debería aclarar qué tipo de castigo antes de los juegos de este año, que comienzan el 23 de julio.

El COI también dijo que no se permitirán eslóganes como "Black Lives Matter" en la ropa de los atletas en las sedes olímpicas, aunque aprobó el uso de las palabras "paz", "respeto", "solidaridad", "inclusión" e "igualdad" en Camisetas.

La comisión de atletas del COI citó el apoyo para mantener la Regla 50 de la Carta Olímpica de más de dos tercios de aproximadamente 3.500 respuestas de grupos de atletas consultores.

"Este es precisamente el resultado que esperábamos", dijo Brendan Schwab, director ejecutivo del sindicato de la Asociación Mundial de Jugadores. "El movimiento olímpico no comprende su propia historia mejor que los atletas".

Hablando con The Associated Press en una entrevista telefónica desde Australia, Schwab dijo: "Cualquier atleta sancionado en los Juegos Olímpicos de Tokio tendrá el respaldo total de los Jugadores del Mundo".

El grupo independiente que representa a los atletas alemanes se comprometió a respaldar legalmente a su equipo nacional.

"Si los atletas alemanes deciden defender pacíficamente valores fundamentales como la lucha contra el racismo durante los Juegos Olímpicos, pueden contar con el apoyo legal de Athleten Deutschland", dijo Johannes Herber, director ejecutivo del grupo, en un comunicado.

En un comunicado, otro grupo de atletas, Global Athlete, alentó a los atletas a "no permitir que las 'reglas deportivas' obsoletas reemplacen sus derechos humanos básicos". Dijo que los métodos de la encuesta eran defectuosos.

“Este tipo de encuestas solo empodera a la mayoría cuando es la minoría la que quiere y necesita ser escuchada”, dijo Caradh O'Donovan de Irlanda, un atleta de kárate que ayudó a iniciar Global Athlete.

Si bien el COI dijo que los casos se juzgarían en función de sus méritos, los atletas que sigan los icónicos saludos de los velocistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968 aún podrían ser enviados a casa.

El Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. Incorporó a Smith y Carlos a su Salón de la Fama en 2019. En diciembre se comprometió a no tomar medidas contra los atletas que protestan en sus pruebas olímpicas en Tokio. El jueves, emitió un comunicado diciendo que sus planes para actualizar su política recientemente publicada sobre protestas en respuesta a la decisión del COI no han cambiado.

“Tampoco nuestro compromiso de elevar la expresión de los atletas y las voces de las poblaciones marginadas en todas partes en apoyo de la justicia racial y social”, dijo la directora ejecutiva Sarah Hirshland.