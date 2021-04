Boca Juniors arranca con triunfo en altura

AP

La Paz, Bolivia

Numerosas bajas y los 3.600 metros de altitud de La Paz no fueron impedimentos para que Boca Juniors arrancase con una victoria en la apertura de su grupo en la Copa Libertadores.

Un gol del delantero colombiano Sebastián Villa a los 7 minutos y un buen manejo de sus energías a lo largo del partido ante un flojo rival permitieron al Xeneize derrotar el miércoles 1-0 al boliviano The Strongest, el primer triunfo del popular equipo argentino en La Paz en 51 años.

Boca, que jugó mayormente con juveniles, quedó compartiendo el primer lugar del Grupo C junto al Barcelona de Guayaquil, que sorprendió el martes al derrotar como visitante 2-0 al Santos de Brasil, actual subcampeón del torneo y que el martes, golpeado, visita al equipo argentino.

Villa, que atraviesa un buen momento y ha sido titular en el equipo de Miguel Angel Russo en sus últimos partidos, marcó tras una buena jugada individual en al área y una asistencia del mediocampista argentino Agustín Almendra.

Boca llegó bastante diezmando a La Paz debido a las ausencias provocadas por casos de coronavirus en sus filas que afectaron a jugadores como el zaguero Marcos Rojo y el mediocampista colombiano Edwin Cardona. El arquero Esteban Andrada también fue descartado a último momento al ser considerado un “contacto estrecho” a un caso de la enfermedad en su familia