Antonio Brown llega a un acuerdo en demanda de agresión sexual

AFP

WASHINGTON

La figura de football americano Antonio Brown, ganador del pasado Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, llegó a un acuerdo con una expreparadora física que lo acusó de varias agresiones sexuales, informaron el miércoles ambas partes.

En una demanda civil interpuesta en septiembre de 2019, Britney Taylor había acusado a Brown de agredirla sexualmente en tres ocasiones entre 2017 y 2018.

"Antonio y Britney han sido amigos durante más de una década", señaló una declaración emitida por el abogado de Taylor, Davis Haas, y la representante de Brown, Alana Burstyn

"Hace varios años casi se convirtieron en socios comerciales. Recientemente, se vieron envueltos en un agresivo litigio. Tras reflexionar sobre su relación, ambos sienten que ha llegado el momento de seguir adelante", señaló el texto.

"Están contentos de que a Antonio le vaya tan bien con los Bucs y tenga un anillo (de campeón). Su disputa está resuelta y se desean mutuamente un gran éxito continuado", concluyó.

Taylor se reunió en 2019 con la liga de football americano (NFL) para dar cuenta de sus señalamientos contra Brown, quien llegó a ser uno de los mejores receptores de la liga pero en los últimos años ha sido más protagonista por sus problemas fuera del campo.

Brown fue suspendido durante los primeros ocho partidos de la temporada pasada por otras violaciones de conducta personal no relacionadas con Taylor.

El receptor, que fichó por los Buccaneers de Tom Brady en octubre, jugó ocho partidos de la temporada regular y tres de los playoffs, logrando cinco recepciones para 22 yardas y un touchdown en el triunfo de Tampa Bay en el Super Bowl de febrero sobre los Kansas City Chiefs.

Preguntado el miércoles sobre las opciones de renovar a Brown, el manager general de los Buccaneers, Jason Licht, dijo que este acuerdo "ayuda" pero subrayó que "no es necesariamente el factor decisivo de si vamos a seguir conversando o no". "Hemos conversado desde el final de temporada y, como pueden ver, hemos puesto énfasis en traer de vuelta a nuestros jugadores del año pasado que contribuyeron a nuestro éxito. Él no sería diferente", agregó Licht.