Bailey y Beauvillier llevan Islanders a victoria sobre Rangers

AP

UNIONDALE, NY

Josh Bailey anotó dos goles y una asistencia en su regreso de una ausencia de dos juegos, Anthony Beauvillier agregó un gol y tres asistencias, y los New York Islanders vencieron a los Rangers 6-1 el martes por la noche.

Jordan Eberle y Jean-Gabriel Pageau tuvieron cada uno un gol y una asistencia, y Brock Nelson también anotó. Semyon Varlamov detuvo 25 tiros para mejorar a 17-9-3.

"Tuvimos un juego realmente sólido", dijo Pageau. “Tener a Josh de regreso en la alineación, es grande, no solo en el hielo, sino tenerlo en el vestuario, solo la influencia que tiene en todos. ... Beau estaba en todas partes esta noche en el hielo. Estaba moviendo los pies, ganando todas sus batallas. Seguro que fue un juego divertido ".

Los Islanders ganaron su segundo partido consecutivo y el séptimo en los últimos 10 para empatar con Washington en la cima de la División Este antes de una racha de tres juegos consecutivos contra los Capitals. Pittsburgh, que aguantó para vencer a New Jersey 7-6, se mantuvo a un punto en el tercer lugar.

“Pudimos crear, lucir bien y tener un juego sólido”, dijo Bailey sobre jugar en línea con Pageau y Beauvillier. "Es solo un juego y lo que buscas es seguir avanzando".

Kevin Rooney anotó para los Rangers, que habían ganado cuatro partidos consecutivos, todos contra New Jersey, y perdido en el tiempo reglamentario por segunda vez en 12 juegos (8-2-2). Igor Shesterkin terminó con 22 salvamentos para caer a 0-3-1 en cuatro aperturas en su carrera contra los Islanders. Permitió seis goles por primera vez en 40 partidos de la NHL en su carrera.

"Cuando pierdes 6-1 como lo hicimos nosotros, ciertamente es una lección de humildad", dijo el entrenador de los Rangers, David Quinn. "Pensé que éramos descuidados, pensé que éramos demasiado arriesgados, demasiado de este a oeste, no estábamos jugando lo suficientemente rápido".

Los Rangers cayeron seis puntos detrás de Boston por el cuarto y último puesto en los playoffs en el Este. Los Bruins vencieron a los Sabres 2-0 y tienen dos juegos en la mano sobre los Rangers.

Los Islanders tomaron una ventaja de 3-1 en el tercero y anotaron tres veces en un lapso de 3:38 a la mitad del período para terminar el juego.

Pageau disparó un solo tiempo a la esquina superior derecha con un pase de Beauvillier para su 13º de la temporada a las 7:44 para dar a los Islanders una ventaja de tres goles. Beauvillier luego preparó a Bailey para un cronómetro desde casi el mismo lugar con 9:44 restantes. Fue el segundo de Bailey del juego y el octavo de la temporada. Después de una pérdida de balón de los Rangers, Eberle venció a Shesterkin por su décimo quinto para poner el marcador 6-1 solo 1:06 después.

"No pensé que se nos ocurrió el nivel de juego que necesitábamos", dijo Mika Zibanejad de los Rangers. “Estaba desconectado. Estábamos un poco lejos el uno del otro y realmente no pudimos obtener ese cheque que tenemos y la ofensiva que usualmente tenemos. ... Este duele y tenemos que aprender de esto ".

Los Islanders, que anotaron solo dos goles y perdieron dos de tres en su gira, mejoraron a 19-2-2 en casa esta temporada. Los Rangers, 4-0-2 en sus últimos seis como visitantes, tuvieron marca de 9-1-2 en sus últimos 12 juegos en el Nassau Coliseum.

"Simplemente jugamos de la manera correcta, nos mantuvimos encima de la gente", dijo el entrenador de los Islanders, Barry Trotz. “Jugamos más como un juego de 200 pies. ... Fue un esfuerzo comprometido de todos. Me gustó todo nuestro juego ".

Liderando 1-0 después de 20 minutos, los Islanders anotaron dos veces en un lapso de 4:07 al comienzo del segundo período para reforzar su ventaja.

Nelson inclinó el pase de centrado de Nick Leddy al frente más allá de Shesterkin para su 16 ° de la temporada líder del equipo a 1:38. Con los Islanders en su tercera jugada de poder del juego, Beauvillier, quien igualó el récord de su carrera con cuatro puntos, luego anotó desde el círculo derecho con un pase de Noah Dobson para poner el 3-0 a las 5:45.

Los Rangers se subieron al marcador con poco menos de nueve minutos para el final en el segundo cuando un disparo de Brendan Smith desde el punto derecho se desvió del palo de Rooney y superó a Varlamov. para su séptimo.

Bailey, de regreso después de perderse los últimos dos juegos, le dio a los Islanders la ventaja de 1-0 al final del primero. Jean-Gabriel Pageau cortó hacia la red y pasó por el frente a Bailey, quien rápidamente pasó por delante de Shesterkin con 2:18 por jugarse.

EQUIPOS ESPECIALES

Los Islanders terminaron 1 de 3 en el juego de poder después de llegar a 1 de 19 en sus siete juegos anteriores. Ambos goles con ventaja de hombre en ese tramo han llegado contra los Rangers. Los Islanders también se fueron 2 por 2 en el penalti para mejorar a 20 por 21 en sus últimos nueve juegos. Los Vigilantes entraron en 9 de 23 en sus jugadas de poder en sus nueve juegos anteriores.

"Pensé que hicimos un muy buen trabajo, obviamente, poniendo en marcha nuestro juego de poder y estábamos encima de ellos", dijo Beauvillier. “Nuestro cheque se estaba yendo. Fue un buen juego desde la parte superior de la alineación y desde la parte inferior de la alineación ".

GRAN ÉXITO

El defensa de los Rangers, Jacob Trouba, fue ayudado a salir del hielo y al vestuario a mitad del primer período después de recibir un fuerte golpe en la esquina de Matt Martin de los Islanders. Trouba tropezó al levantarse y volvió a caer sobre el hielo. Momentos antes, Trouba había nivelado a Martin con un fuerte golpe cerca de los aparadores. Los Rangers anunciaron más tarde que Trouba no regresaría al juego.

SOMBRÍO

Hubo un momento de silencio antes del juego para las víctimas del tiroteo más temprano ese día en la tienda de comestibles Stop & Shop en West Hempstead, Nueva York, a unas cuatro millas del Nassau Coliseum. Al menos una persona murió y dos resultaron heridas en el incidente.

HASTA LA PRÓXIMA

Rangers: reciba a Filadelfia el jueves por la noche en el primer partido de una serie de dos juegos y una estadía en casa de cinco juegos.

Islanders: recibirán a Washington el jueves por la noche en el primer partido de una serie de tres juegos: los dos primeros en casa y el último como visitante.