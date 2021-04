Stricker con trabajo duro aún por venir

AP

Pocos jugadores mantienen un calendario más ocupado que Steve Stricker, y todavía le quedan cinco meses antes de que sea el capitán del equipo estadounidense en la Ryder Cup.

Nunca está lejos de sus pensamientos, incluso con tanto en su plato.

Tome la semana pasada, por ejemplo. Stricker decidió mudarse de su casa de invierno en Naples, Florida, y se vendió tan rápido que él y su esposa Nicki tuvieron que empacar y mudarse. Normalmente, eso no habría sido un problema, excepto que Stricker estaba jugando el Chubb Classic en el PGA Tour Champions.

"El golf fue la parte relajante", dijo el martes. “Estábamos empacando esta cápsula que teníamos en el camino de entrada, y luego nos subíamos al auto para ir al campo. Fue interesante. Ni siquiera pensaba en el golf cuando estábamos en casa ".

Quizás debería intentarlo más a menudo. Stricker cerró con un 67 bajo par de 5 y mantuvo a raya a un grupo que incluía a Bernhard Langer y Fred Couples para una victoria por un solo golpe , su sexto título de Campeones del PGA Tour.

Luego regresó a su hogar permanente en Wisconsin. Habló el martes mientras realizaba el viaje de dos horas a Whistling Straits para inspeccionar los cambios en el curso de la Ryder Cup.

El campo todavía está cerrado, incluso con césped verde por lo que Stricker describió como una primavera temprana en Wisconsin. No mencionó la naturaleza de los cambios, excepto para decir que no era "nada enorme". El propósito era asegurarse de que todo saliera bien, y una rara semana en casa le dio algo de tiempo.

Luego se va a Ohio este fin de semana, donde su hija mayor, Bobbi Maria, juega para Wisconsin en el Big Ten Championship. A partir de ahí, Stricker, de 54 años, regresará a Florida para el Campeonato Valspar en el PGA Tour y la oportunidad de dividir las tareas.

Quiere estar atento a los jugadores estadounidenses que podrían jugar para él en septiembre en Whistling Straits. También quiere jugar bien para sí mismo para poder seguir jugando en agosto. Stricker quiere hacer la postemporada del PGA Tour por última vez. En solo ocho largadas en el PGA Tour, ocupa el puesto 124 en la Copa FedEx.

En cuanto a su equipo, Stricker está mirando y esperando, a partes iguales.

Seis jugadores se clasificarán por su cuenta. Aún quedan tres campeonatos importantes y dos eventos de playoffs de la Copa FedEx antes de que finalice la clasificación. Y luego, después del Tour Championship, Stricker agregará los otros seis.

Eso es un largo camino, aunque cada semana la lista parece hacerse más larga.

Stewart Cink ganó en Hilton Head por su segundo título del PGA Tour esta temporada. A los 47 años, es el jugador de mayor edad en ganar varias veces en una temporada desde Kenny Perry, de 48 años, en 2009. ¿Está en la lista para regresar a la Ryder Cup como jugador por primera vez desde 2010?