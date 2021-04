Harden estará fuera indefinidamente con lesión

AP

NEW ORLEANS

James Harden sufrió una recaída en su dolencia del tendón de la corva y seguirá fuera de la manera “indefinida”, indicaron los Nets de Brooklyn el martes.

“De regreso al inicio”, dijo el entrenador de los Nets Steve Nash. “Lo rehabilitaremos y lo tendremos de vuelta cuando se pueda. Quién sabe cuándo será, pero apoyaremos a James y apoyaremos al equipo de rendimiento que lo tendrá de vuelta en la mejor condición posible y esperemos que sea pronto. Pero no hay garantías, entonces nosotros seguiremos. Seguimos avanzado y esperamos que tenga una recuperación expedita”.

Harden, adquirido por Brooklyn en enero mediante un canje con Houston, promedia 25,2 puntos, 10,9 asistencias y ocho rebotes por encuentro. No ha jugado desde el 5 de abril, fue descartado para el encuentro del martes en Nueva Orléans y se perderá su séptimo duelo consecutivo.

Nash indicó que el astro estaba entrenando cuando sintió un problema.

“Simplemente lo sintió. No se cayó o trastabilló o nada fuera de lo ordinario”, añadió Nash. “Sintió algo, algo similar a una tensión, una recaída”.

“No hay más, es simplemente una decepción y tenemos que reconstruir y tenerlo de regreso”, advirtió. “Volverá cuando tenga que volver. Podría no ser antes de los playoffs, podría ser antes. No lo sé y no tenemos control sobre eso y no podemos hacer nada más que apoyarlo y ayudarlo a que vuelva a estar saludable”.