Hamilton exhibe su garra frente a la adversidad

AP

IMOLA, Italia

Al estrellarse contra las barreras de la pista de Imola, Lewis Hamilton palpitaba cómo se le escapaba la carrera y quizás hasta el título.

El campeón mundial se fue de largo por la trampa de gravilla, terminando en las barreras de la vuelta 31 del Gran Premio de Emilia-Romagna el domingo.

Todo apuntaba a un pésimo resultado pero, luego de una prolongada demora, Hamilton regresó a la pista. Había quedado relegado al noveno lugar, pero con notable destreza empezó a rebasar a rivales para terminar segundo.

“No me imaginaba encontrarme aquí tras chocar contra esa barrera”, dijo Hamilton en la rueda de prensa con los tres pilotos que se subieron al podio.

“Somos humanos, y cometí un pequeño error y tendré que aprender del mismo. Estoy agradecido de haber podido vuelto a la carrera. No se trata de cómo caes, sino de cómo te recuperas. Este segundo lugar es fenomenal”, añadió.

Hamilton afirmó que quedó fascinado al tener que remontar. Fue algo que le hizo recordar sus inicios, como piloto de karts.

Y es la destreza del piloto británico para lidiar con la adversidad que podría un recurso fundamental para sus aspiraciones de establecer un récord de ocho campeonatos mundiales.

“En la vida, cuando uno se topa con algún tipo de adversidad, ya sea por desafíos o errores, o alguna barrera, siempre lo más satisfactorio es cuando logras superarlas”, dijo Hamilton.

“Yo pude haber apagado el coche e irme casa, pero me alivia que no fue así”, añadió.

De haber apagado el monoplaza, Hamilton hubiera quedado al menos 18 puntos detrás Max Verstappen luego que el piloto de Red Bull se llevó la victoria en la segunda carrera de la temporada.

Con los Red Bulls más veloces en 2021, Hamilton reconoció que hubiera sufrido un duro revés en sus pretensiones de repetir como campeón, sin importar que la temporada apenas despunta.

Pero la perseverancia de Hamilton le permitió mantenerse como líder de la clasificación de pilotos, luego de acreditarse el punto de bonificación por la vuelta más rápida. El piloto de Mercedes salió airoso en Bahréin en la primera carrera de la temporada, y aventaja un punto a Verstappen.

“Sin duda, el quedar segundo y llevarme esos puntos será muy valioso durante la temporada”, dijo Hamilton. “De perder esos 25 puntos, me iba a costar mucho remontar porque la realidad es que Red Bull por primera vez tiene un coche que puede ganar el campeonato y vuela muy rápido”.

La próxima carrera en el calendario de 23 será el GP de Portugal el 2 de mayo.