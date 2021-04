Tom Brady revela que se operó la rodilla

AP

TAMPA, Florida, EE.UU.

Tom Brady se recupera de una cirugía en la rodilla y el quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay confía estar recuperado para participar en el minicampamento del equipo en junio.

Al pronunciarse en un acto de recaudación de fondos para la fundación del entrenador de los Bucs Bruce Arians, el mariscal de campo de 43 años bromeó al decir que no sabría “si pudiera ir esta semana”. Acto seguido mencionó que su intención que es volver a la actividad pronto con los reinantes de campeones del Super Bowl.

“Me siento muy bien y me estoy exigiendo bastante fuerte ... Ya veremos cómo sale todo”, dijo. “Hay mucho tiempo de por medio entre el actual momento y el inicio de la temporada. Procuro ser cauto sobre todas las cosas distintas que debemos hacer y cumplir. Nos enorgullecemos en estar preparados y tengo la certeza que lo vamos a estar”.

Brady también describió que su recuperación es satisfactoria.

“Es una rehabilitación. No tiene nada de divertido, pero tengo la disposición de poder volver a los entrenamientos y demás, que ojalá sea muy pronto”, afirmó.

“Estoy tranquilo. Es sólo una situación que te tocar lidiar. Cosas que surgen. Se lidia de la mejor manera posible, con la mejor oportunidad que se tenga para mejorar. Yo me siento mucho mejor que hace seis o siete semanas atrás”, añadió.

Los jugadores de los Bucs, así como la mitad de los equipos de la NFL, han dicho que no acudirán a los entrenamientos voluntarios durante el receso de la liga, los cuales empiezan el lunes. Los minicampamentos son de participación obligatoria para los jugadores sin ningún impedimento físico.