Devin Booker anota canasta restando 0.3 segundos y da triunfo a Suns

AP

Devin Booker anotó un tiro libre con 0.3 segundos por jugar después de recibir una falta en un tiro en suspensión para darle a los Phoenix Suns una victoria en tiempo extra de 128-127 sobre los Milwaukee Bucks este lunes por la noche.

Después de que Khris Middleton empatara el juego en un triple con 22.1 segundos por jugarse, Jae Crowder hizo un pase a Booker, quien intentó liberarse para un tiro mientras era perseguido por Jrue Holiday.

Cuando Booker finalmente lanzó un tiro desde frente al banco de Phoenix justo antes del timbre, PJ Tucker también se acercó a él. Tucker fue sancionado por la falta.

Booker anotó el primer tiro libre para su punto 24 de la noche en medio de un coro de abucheos de la multitud de Milwaukee. Booker falló el segundo tiro, pero el timbre sonó antes de que los Bucks pudieran realizar cualquier tipo de tiro.

Chris Paul anotó 22 puntos, 13 asistencias y siete rebotes para los Suns, que estaban abriendo una gira de cinco juegos en la que se enfrentan a cinco de los seis mejores equipos de la clasificación de la Conferencia Este.

Paul aumentó el total de asistencias de su carrera a 10,145 para superar a Magic Johnson (10,141) por el quinto lugar en la historia de la NBA.

Mikal Bridges tuvo 21 puntos y DeAndre Ayton anotó 20 para ayudar a los Suns a recuperarse de un déficit de nueve puntos en el último cuarto.

Giannis Antetokounmpo tuvo 33 puntos, Middleton 26 y Holiday 25 para los Bucks, que han perdido cinco partidos consecutivos en casa.

Los Suns anotaron los primeros seis puntos en tiempo extra, pero los Bucks empataron con 1:17 por jugar gracias a los triples de Pat Connaughton y Tucker.

DETROIT 109, CLEVELAND 105

DETROIT.- Frank Jackson anotó 20 puntos, incluido un tiro para empatar el partido en el último minuto y con el que impulsó a los Detroit Pistons a superar 109-105 a los Cleveland Cavaliers.

Jackson recibió una falta en su canasta con 29 segundos por jugar. Falló el tiro libre, pero los Cavaliers perdieron el rebote y Josh Jackson tomó el balón y anotó para poner el marcador 107-103 con 16.5 segundos por jugar, lo que sentenció a los Cavaliers a perder el quinto de sus últimos seis encuentros.

Collin Sexton anotó 28 puntos y Darius Garland agregó 23 por los Cavaliers, que cada vez están más lejos en la pelea por un boleto al mini-torneo de la Conferencia Este.

Saddiq Bey anotó 20 puntos por los Pistons, que tuvieron a tres novatos y a un jugador de segundo año como titulares.

Bey encestó sus primeros seis triples en el primer periodo y en lo personal, consiguió una racha de 12-0 con cuatro triples en un rally de 21-3 de Detroit.

Cleveland fue superado 30-6 en triples en la primera mitad, pero llegó al medio tiempo abajo 62-53 en el marcador.

CHICAGO 102, BOSTON 96

BOSTON.- Nikola Vucevic tuvo 29 puntos y nueve rebotes, y los Bulls de Chicago mantuvieron a raya a los Celtics de Boston 102-96 este lunes por la noche.

Coby White agregó 19 puntos y siete asistencias para ayudar a los Bulls a romper la racha de seis victorias consecutivas de Boston, la más alta de la temporada. Chicago ha ganado sus dos últimos desde una racha de cinco juegos.

Boston lideró por 12 en el segundo cuarto, pero tuvo problemas para ejecutar en la recta final y terminó con 17 pérdidas de balón.

Jaylen Brown tuvo 23 puntos. Jayson Tatum registró el primer triple-doble de su carrera con 14 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

Los Celtics jugaron sin Kemba Walker (enfermedad no relacionada con COVID-19), Evan Fournier (protocolos de salud y seguridad) y Robert Williams (dolor en la rodilla izquierda).

MIAMI 113, HOUSTON 91

MIAMI.- El Miami Heat no contaba con sus tres máximos anotadores y aún tenía más que suficiente para superar a los Houston Rockets.

Kendrick Nunn anotó 30 puntos, el máximo de la temporada, Duncan Robinson y Goran Dragic agregaron 19 cada uno y Miami venció a Houston 113-91 este lunes por la noche.

El Heat jugaba sin Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Herro, un trío que promedia 55 puntos por partido, y superó a Houston 59-36 después del medio tiempo.

Andre Iguodala anotó 16 para Miami (30-28), que cerró a 1 ½ juegos del No. 4 Atlanta y un juego del No. 5 Boston y el No. 6 New York en la clasificación de la Conferencia Este.

Kevin Porter Jr. y Christian Wood anotaron 18 cada uno para los Rockets, que han perdido 33 de sus últimos 37 juegos. John Wall anotó 14 para Houston.

Los Rockets se quedaron sin Sterling Brown, después de que el equipo dijera que fue agredido por asaltantes desconocidos y sufrió laceraciones faciales una noche antes. La NBA dijo que estaba investigando el incidente, y los Rockets dijeron que Brown, quien aceptó un acuerdo de $ 750,000 el año pasado después de ser sorprendido con una pistola Taser y arrestado en un encuentro de 2018 con la policía en Milwaukee, se recuperaría.

WASHINGTON 119, OKLAHOMA 107

WASHINGTON.- Bradley Beal anotó 30 puntos, Davis Bertans metió seis triples en su regreso de la licencia por paternidad y los Washington Wizards vencieron este lunes 119-107 al Oklahoma City Thunder.

Bertans, quien se perdió los dos juegos anteriores mientras su esposa dio a luz a un hijo, terminó con 21 puntos. Los Wizards han ganado cinco partidos consecutivos, igualando un récord de temporada, y siete de ocho para volver a la contienda por los playoffs en la Conferencia Este.

Russell Westbrook sumó 13 puntos, 17 asistencias y 11 rebotes para Washington. Su vigésimo sexto triple-doble esta temporada solo estaba en duda debido a su terrible tiro; Westbrook falló nueve tiros seguidos en la segunda mitad antes de un triple que le dio a los Wizards una ventaja de nueve puntos con 3:47 por jugarse. Tiene 172 triples-dobles, acercándose al récord de 181 de Oscar Robertson.