Jay Bruce anuncia su retiro inmediato en medio de mala racha de Yankees

Jay Bruce ya había visto suficiente. Habiendo estado en el roster del Día Inaugural de los New York Yankees, no pudo soportar su mal comienzo de temporada.

Así que el jardinero tres veces All-Star decidió retirarse a los 34 años después de la derrota del domingo 4-2 ante Tampa Bay Rays.

"Sólo el bajo rendimiento ha sido constante para mí", dijo. "Sentí que no podía hacerlo a un nivel aceptable para mí".

Bruce informó al manager de los Yankees, Aaron Boone, de su decisión durante una reunión de 20 minutos en la oficina del manager el viernes, y luego hizo un anuncio público antes del partido del domingo.

Bruce fue a los entrenamientos de primavera con los Yankees con un contrato de ligas menores y entró en el roster de las Ligas Mayores como primera base cuando Luke Voit sufrió un desgarro en el menisco en su rodilla izquierda, ganando un contrato de un año por $1.35 millones de dólares.

Está bateando .118 con un jonrón y tres carreras impulsadas en 39 apariciones en el plato, y se mantuvo activo durante el juego del domingo. Comenzó los primeros ocho juegos en primera base, pero solo dos de los siguientes siete.

"Me han incluido en muchas situaciones diferentes e increíbles", dijo Jay Bruce mientras miraba hacia atrás en su carrera de 14 temporadas.

Bruce tiene un promedio de .244 con 319 jonrones y 951 carreras impulsadas en 14 temporadas de Grandes Ligas con Cincinnati Reds (2008-16), los New York Mets (2016-18), Cleveland Indians (2017), Seattle Mariners (2019), Philadelphia Phillies (2019-20) y los Yankees.

"Tuve mucha suerte de haber establecido un estándar para mí mismo a lo largo de mi carrera que, francamente, fue muy bueno la mayor parte del tiempo", dijo. "Y no siento que sea capaz de hacer eso, y creo que ese fue el factor determinante y en la decisión. Y me siento bien con esa decisión y me siento agradecido honestamente conmigo mismo por haber podido ser lo suficientemente honesto con yo mismo para entender que es hora de cerrar este capítulo".

Bruce dijo que su mejor recuerdo fue su jonrón de entrada en el final del juego ante Tim Byrdak de Houston Astros en 2010 que aseguró el primer título de división de Cincinnati desde 1995.

"La parte más extraña de eso es que tenía 23 años en ese momento y pensaba que cosas así pasaban todo el tiempo", dijo. "Saber que el único momento que voy a recordar la mayor parte de mi carrera fue hace 10 u 11 años ahora es bastante loco. Y mirando hacia atrás, me hace apreciar más todo lo demás porque han sucedido muchas cosas desde entonces. he sido incluido y alrededor de muchas situaciones diferentes e increíbles.

"Vi el jonrón 600 de Ken Griffey Jr., he sido parte de múltiples juegos sin hits, grandes juegos, con los Indians ganamos 22 juegos seguidos. Conecté el doble para ganar el juego número 22. No llegué a la cima de la colina. No llegué a la cima. No gané esa Serie Mundial, pero está bien".

Bruce pasó 43 juegos con los Indians en 2017 luego de que fue adquirido de los Mets en un cambio.

"Es un gran muchacho", dijo el manager de Cleveland, Terry Francona. "Es un muchacho divertido. Estuvimos con él solo un par de meses, pero eso no significa que no le gustes a alguien. Fue un placer estar con él".

Su decisión de retirarse le costará $1,219,355 en salario por el resto de la temporada. Bruce habló con orgullo de firmar la pared de autógrafos en la casa club de los Yankees, una característica en el nuevo Yankee Stadium, que se inauguró en 2009.

"Elegí a los Yankees porque son los New York Yankees y porque creo que los muchachos en esa sala son tan capaces o más capaces que nadie de ganar una Serie Mundial", dijo. "Aprecio la oportunidad que me dieron los Yankees de entrar y demostrar que estoy lo suficientemente saludable para jugar. Y aún más que eso, el personal aquí fue increíble al ayudarme a trabajar todos los días para aprender esencialmente una nueva posición".

Bruce no está seguro de qué hará a continuación.

"Mi hijo comienza el jardín de infantes en agosto, así que al menos seré el servicio de transporte", dijo. "En lo que respecta al béisbol, me encanta el béisbol. Me encanta. Cualquiera que me conozca sabe que soy un gran fanático del béisbol. Siempre lo he sido. Voy a casa por la noche y veo béisbol. Y algunas personas piensan que eso es loco. Algunas personas piensan que es increíble. ¿Quién sabe?"