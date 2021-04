La Superliga inicia defensa legal ante FIFA

AP

LONDRES

Los 12 clubes europeos que han anunciado la formación de una Superliga de fútbol dijeron a los líderes de la FIFA y la UEFA que ya se han iniciado acciones legales para frenar los intentos de impedir el lanzamiento de la nueva competición, según una carta a la que tuvo acceso The Associated Press.

La carta fue enviada por el grupo de clubes ingleses, españoles e italianos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo de la UEFA, Aleksander Ceferin, indicando que la Superliga ya tenía un aval de 4.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) de financiamiento de una institución financiera.

La UEFA amenazó con acciones legales a los clubes de la Superliga -entre los que están el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus y el Manchester United- después de que se filtraran sus planes. La organización europea advirtió que los clubes rebeldes podrían verse expulsados de competiciones nacionales como la Liga española y la Premier League inglesa, así como de competiciones internacionales.

“Nos preocupa que la FIFA y la UEFA puedan responder a esta carta de invitación tratando de imponer medidas punitivas para excluir a cualquier club o jugador participante de sus respectivas competiciones”, escribieron los clubes de la Superliga a Infantino y Ceferin.

“Sin embargo, su comunicado formal nos insta a tomar medidas preventivas para protegernos de esa reacción adversa, lo que no sólo pondría en peligro el compromiso de financiamiento (...) sino que, algo significativo, sería ilegítimo. Por este motivo, SLCo (Super League Company) ha presentado una moción ante las cortes pertinentes para garantizar la formación sin incidentes y la operación de la competición de acuerdo con las leyes aplicadas”.

No se identificaron los tribunales a los que habían acudido.

“Es nuestro deber, como miembros de la junta de SLCo, garantizar que se toman con diligencia todas las acciones razonables disponibles para proteger los intereses de la competición y de nuestros inversionistas, dado el daño irreparable que sufrirían si, por cualquier motivo, se vieran privados de la oportunidad de establecer oportunamente la competición y distribuir los beneficios” del financiamiento, prosiguió la Superliga.

La Superliga pretende crear un torneo de 20 equipos con 15 miembros fundadores, aunque ahora sólo hay 12 inscritos. Los demás participantes son el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City el Tottenham en Inglaterra, el Atlético de Madrid y los clubes milaneses AC e Inter.

La escisión se lanzó justo cuando la UEFA, que dirige el fútbol europeo, creía tener un acuerdo para ampliar la Liga de Campeones a partir de 2024. Ahora, los mismos directivos que apoyaron esos planes han decidido organizarse por su cuenta y afirman que las competiciones ya existentes podrían mantenerse, pese a perder a sus equipos más exitosos, como el Real Madrid, que tiene un récord de 13 campeonatos de Europa con el formato actual, y el Liverpool, con seis títulos.

“La competición se disputará junto con la liga nacional actual y las competiciones de copa que son una pieza clave del tejido competitivo del fútbol europeo”, indicó la carta de la Superliga a Infantino y Ceferin. “No intentamos sustituir a la Liga de Campeones de la UEFA ni a la Europa League, sino competir con y coexistir con esos torneos”.