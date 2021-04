Covid-19 y la saturación del calendario impiden Lakers vayan a la Casa Blanca

ESPN

LOS ANGELES

Los Ángeles Lakers no visitarán al presidente Joe Biden en la Casa Blanca para celebrar su campeonato de la NBA 2020 cuando el equipo viaje a Washington, DC, para jugar contra los Wizards a finales de este mes, dijo una fuente con conocimiento de la situación a ESPN.

Los problemas de calendario y los protocolos por el Covid-19 evitarán la visita entre el 27 y el 28 de abril cuando los Lakers estén en la capital de la nación para el juego de los Wizards; sin embargo, un futuro encuentro y saludo con el presidente 46 de los Estados Unidos no ha sido descartado, agregó la fuente.

Ningún equipo de la NBA ha conmemorado su título con una visita a la Casa Blanca desde que LeBron James y los Cleveland Cavaliers fueron honrados por el expresidente Barack Obama en noviembre de 2016, pocos días después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales para suceder a Obama en la Oficina Oval.

Cuando se le preguntó en enero si los Lakers planeaban reanudar la tradicional visita de la liga después de que los Golden State Warriors y los Toronto Raptors se abstuvieran del viaje durante la administración Trump, James dijo que "sería genial", pero agregó que "no tenía idea" de si era factible durante la pandemia.

Poco después de que Biden venciera a Trump en las elecciones generales de noviembre, el jugador de los Warriors, Draymond Green, tuiteó a James: "¡Pueden ir a la Casa Blanca y celebrar el título G!". James respondió: "¡¡¡Volvemos a estar ahí, mi G !!! ¡Yo también me tomaré un tequila y vino!"

Los Lakers no han podido disfrutar de los típicos festejos que acompañan a un campeonato por culpa del coronavirus. El equipo no tuvo un desfile y aún no ha develado el estandarte del campeonato 17 en la historia de la franquicia, sino que lo cubrió con un manto negro en la noche de apertura con el mensaje: "Estén atentos, familia Lakers".

La propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, anunció que la pancarta se develaría el 12 de mayo antes del último juego en casa de Los Ángeles dentro de la temporada regular contra los Houston Rockets, cuando haya fanáticos para disfrutarlo.

Los Lakers jugaron su primer juego frente a los aficionados en el Staples Center contra los Boston Celtics el jueves, dando la bienvenida a un aforo de mil 915, aproximadamente el 10% de su capacidad de los 18 mil 997.