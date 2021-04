Aldridge anuncia su retiro por arritmia

AP

NUEVA YORK

LaMarcus Aldridge anunció el jueves su retiro de la NBA tras revelar que padeció arritmia durante su último partido con los Nets de Brooklyn.

El ala-pívot de 35 años publicó una declaración en sus redes sociales, señalando que el problema cardiaco que sufrió durante y después de la derrota de Brooklyn ante los Lakers de Los Ángeles el sábado pasado fue “una de las cosas que más me han asustado en mi vida”.

Aldridge, quien fue diagnosticado sindrome de Wolff-Parkinson-White — una afección que puede acelerar el ritmo cardiaco — como novato en 2007, dijo que se siente mejor ahora tras haber sido examinado por los médicos, pero que tomó la decisión de poner fin a su carrera profesional de 15 temporadas.

“Durante 15 años he puesto el básquetbol por delante y, ahora, llegó el momento de poner por delante mi salud y mi familia”.

El siete veces All-Star había firmado con los Nets el 28 de marzo y se había consolidado como el centro titular del equipo.

Se perdió los últimos dos partidos por lo que los Nets describieron como un quebranto de salud no relacionado al COVID-19.

El gerente general de los Nets Sean Marks dijo que el equipo respaldó sin traba alguna la decisión de Aldridge.

“Sabemos que esta no fue una decisión fácil para él, pero después de un cuidados proceso de charlas y consultas con múltiples expertos médicos, él tomó la mejor decisión para él, su familia y para su vida tras el baloncesto”, dijo Marks.

Aldridge firmó con los Nets tras acordar la rescisión de su contrato con los Spurs de San Antonio y de inmediato aportó una importante presencia bajo el aro, una de los pocas cosas que le falta a un equipo repleto de estrellas.

El mejor de los cinco partidos de Aldridge con los Nets fue el anterior al sentirse mal — anotó 22 puntos en una victoria sobre Nueva Orleans el 7 de abril.

La segunda selección del draft de 2006 siempre estuvo entre los mejores de su posición, promediando 19,4 puntos en una carrera que comenzó con nueva temporadas en Portland. Militó con los Spurs durante cinco campañas y medio, y en cinco ocasiones fue seleccionado para el equipo ideal de la NBA.