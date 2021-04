Carolina Cruz de Martínez

Los procesos de la vida no son fáciles de sobrellevar. Hay muchas altas y bajas y vallas que hay que saltar. En el camino aprendemos a ir haciéndonos alineación y balanceo pero los procesos siguen siendo procesos y en los mismos somos trabajados, formados, pulidos, entrenados. Los atletas sabemos muy bien lo que esto significa y lo que es y que es una constante dinámica hasta llegar al nivel que se debería tener. Por eso, en medio de todo proceso hay que seguir hacia adelante, sin importar lo que tenemos delante.

Seguir hacia adelante significa levantarse cada día aunque no se tenga ánimos ni energía; seguir hacia adelante significa seguir creyendo en ti aún cuando muchos duden de tu habilidad y talento; significa dar el 100 por ciento en una práctica, en un juego, aunque entiendas que nadie ve tu esfuerzo. Seguir hacia adelante significa obedecer tus autoridades terrenales aunque no entiendas porque hacen lo que hacen. Esas autoridades (padres, coaches, entrenadores, preparadores) ya tienen un camino recorrido que el joven atleta aún no ha experimentado ni saboreado.

Hacia adelante significa qué hay que trabajar día a día no solo esporádicamente u ocasionalmente. Que cuando hay un retroceso eso no significa detenerte sino seguir a pesar del tropiezo y levantar vuelo; hacia adelante es tomar dominio y control sobre tus batallas mentales y emocionales y aplicarle la herramienta de conocimiento y fortaleza espiritual; es no dejarte amedrentar de la adversidad de las circunstancias y entender que vienen con un valioso aprendizaje.

Hacia adelante es entender que a mayor resistencia mayor fortaleza desarrollarás. Que lidiar con una lesión, con que te bajen de liga, que no te den el chance esperado, que te den de baja o te dejen en libertad trae consigo otras alternativas que están a disposición si sabes echar mano de la ocasión. Hacia adelante significa desarrollar un silencio interno que siempre te permitirá escuchar la voz del que siempre te animará a confiar y continuar, Dios Padre.

“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.” Salmos 119:105. Junto a El no te quedarás estacionado sin avanzar.