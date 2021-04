Cancelación y juegos sin público entre opciones Tokio 2020

AP

Los demorados Juegos Olímpicos de Tokio podrían sufrir cambios radicales, señalaron dos altos cargos del partido gobernante japonés el jueves. Uno llegó a sugerir que todavía podrían cancelarse, mientras que el otro señaló que podrían celebrarse sin aficionados.

Toshihiro Nikai, secretario general del Partido Liberal Democrático, sugirió la cancelación un día después de que Tokio comenzó la cuenta regresiva de 100 días para la ceremonia inaugural en declaraciones a un programa grabado por la televisora japonesa TBS TV.

“Si parece imposible seguir adelante, deben cancelarse definitivamente”, afirmó Nikai. “Si hay un aumento de los contagios por los Juegos Olímpicos, no tendrá sentido celebrarlos”.

Preguntado por si la cancelación seguía siendo una opción, Nikai respondió: “Por supuesto”.

“Para Japón es importante tener unos Juegos exitosos. Es una gran oportunidad. Quiero que sea un éxito. Tendremos muchos asuntos que resolver y preparar, y es importante atenderlos uno a uno”, añadió.

Los organizadores de Tokio 2020 dijeron que ellos, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional “estamos completamente concentrados en albergar los Juegos este verano”, Además, señalaron que el primer ministro, Yoshihide Suga, “ha expresado repetidamente el compromiso del gobierno” con su celebración.

Los casos de COVID-19 han aumentado en todo Japón. La ciudad de Osaka, la segunda más grande del país, registró el miércoles más de 1.100 nuevos casos, su peor dato desde enero. En total, el país reportó más de 4.000 nuevas infecciones, una cifra que no se alcanzaba desde principio de año. Las autoridades confirmaron 9.500 decesos ligados con al coronavirus, un buen dato a nivel mundial pero malo en comparación con Asia.

Taro Kono, el ministro encargado de la campaña de vacunación, apuntó que aunque la cita olímpica siga adelante, si los contagios siguen creciendo en todo el país, las competiciones podrían celebrarse en sin espectadores en las distintas sedes.

Esto supondría que solo habrá cámaras de televisión y operarios de cámaras fijas para presenciar lo que ocurre, además de algunos reporteros, jueces y árbitros.

Está previsto que los demorados Juegos de 2020 echen a andar en apenas tres meses, el 23 de julio, y los Paralímpicos, el 24 de agosto. Las autoridades ya prohibieron la presencia de aficionados extranjeros, pero ahora hasta los locales podrían quedarse fuera ante el avance de la pandemia.

“Creo que la pregunta es cómo celebrar los Juegos de una forma que sea posible en esta situación”, señaló Kono en un programa de televisión el jueves. “Esto podría significar que posiblemente no haya espectadores”.

Kono no sugirió que no vayan a llevarse a cabo, pero afirmó que podrían tener que hacerlo bajo “ciertas condiciones”.