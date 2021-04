Pete Rose venderá predicciones de beisbol y otros deportes en sitio de apuestas

ESPN

Las predicciones de béisbol de Pete Rose están a la venta por $89 al mes.

Rose anuncio que se unirá a UpickTrade, un sitio de venta de picks (predicciones) con base en México y que recientemente destacó en Estados Unidos por una breve asociación con los Vegas Golden Knights de la NHL.

Rose hará predicciones diarias sobre beisbol y otros deportes.

Rose, quien cumplió 80 años este miércoles 14 de abril y vive en Las Vegas, fue suspendido indefinidamente del beisbol en 1989, luego de que una investigación reveló que había apostado en juegos de Grandes Ligas cuando era manager de los Cincinnati Reds. Ha apelado varias veces la sanción para ser reincorporado, pero todas han sido rechazadas, la más reciente en 2015 por el actual comisionado Rob Manfred, quien estaba en su primer año en el cargo.

En una teleconferencia, Rose dijo que no hará apuestas con sus predicciones y que no considera que trabajar para la industria de apuestas deportivas dañará sus posibilidades de llegar al Salón de la Fama.

“Que trabaje con Upick no daña a Rob Manfred. No intento evidenciarlo al hacer eso”, dijo Rose. “Intento ganarme la vida como cualquiera. No voy a apostar en el beisbol; voy a pronosticar un juego de béisbol, voy a usar mi conocimiento para predecir un juego para quien sea que trabaje con Upick.