Con o sin publico, va la Copa América

AP

BUENOS AIRES

Tras anunciar que recibirá una donación de 50.000 dosis de las vacunas del laboratorio chino Sinovac para inocular a los futbolistas sudamericanos contra el coronavirus, la CONMEBOL confirmó que la Copa América se jugará este año “con o sin público” en los estadios de Argentina y Colombia.

“La Copa América va con o sin público igual”, afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la entidad rectora del fútbol sudamericano en una entrevista con The Associated Press.

La declaración marca un cambio en la postura del dirigente, que a fines del año pasado había puesto en duda la realización del certamen continental de selecciones si no había hinchas en los estadios.

El anuncio de las 50.000 vacunas convirtió a la CONMEBOL en la primera confederación de fútbol en el mundo que accede al inoculante para distribuirlo entre sus afiliados.

Con Sudamérica ahora epicentro de la pandemia, el objetivo de la entidad es vacunar a la mayoría de los jugadores de las selecciones sudamericanas para garantizar la realización de la aplazada Copa América, el campeonato de selecciones que Argentina y Colombia albergarán en conjunto del 13 de junio al 10 de julio.

En lo que se refiere al público, Domínguez reconoció que existen gestiones con los gobiernos de los países anfitriones para permitir la presencia de público en los estadios “pero eso sujeto a efectividad de las campañas o de las políticas sanitarias”.

“Si no fuera el caso, igual la Copa América va como estaba proyectada”, insistió.

Las 50.000 dosis llegarán en mayo a Uruguay, cuyo gobierno intercedió a favor de la CONMEBOL para iniciar las gestiones con Sinovac. Este viernes el consejo de la entidad definirá los criterios de distribución y aplicación del inoculante entre sus afiliados.

Con las vacunas, la CONMEBOL también apunta a disipar los temores de los clubes europeos a ceder futbolistas a las selecciones de Sudamérica con vistas a reprogramar la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar que debió jugarse en marzo. La FIFA cedió al reclamo de los clubes y suspendió la doble jornada prevista para el mes pasado.

“Estoy sorprendido que FIFA haya suspendido la fecha de CONMEBOL y sin embargo haya autorizado la fecha de Europa. Nos avala el hecho de que para nuestra estadística, de nuestro protocolo (sanitario), tuvimos una efectividad del 99 por ciento”, dijo Domínguez. “Esperemos que se pueda jugar en junio y ver cómo hacemos para recalendizar (sic) esta fecha que ha sido suspendida”.