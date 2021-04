Guardiola sería un ‘fracasado’ si el City se hunde otra vez

AP

Pep Guardiola augura ser calificado como un “fracasado” si el Manchester City no accede a las semifinales de la Liga de Campeones por quinto año sucesivo desde que asumió las riendas del club inglés.

El City comanda 2-1 la eliminatoria ante Borussia Dortmund de cara al choque de vuelta el miércoles.

Se trata de su mejor oportunidad de entreverarse entre los cuatro mejores por primera vez en la era Guardiola.

El técnico catalán no se consagra en el torneo europeo — ni siquiera ha alcanzado la final — desde que conquistó el segundo de sus títulos con el Barcelona en 2011. Sus detractores le recriminan por excederse en sus apuestas tácticas al afrontar partidos decisivos en eliminatorias tanto con el City como en su ciclo anterior con el Bayern Múnich entre 2013-16.

“Esto es un negocio y es un negocio en el que solo vale ganar”, afirmó un Guardiola muy expresivo al comparecer el martes a una rueda de prensa.

“Si no ganamos, soy un fracasado. Si ganamos, el mejor”, añadió.

Desde que Guardiola aterrizó en 2016, el City fue eliminado por el Mónaco en los octavos de final, para luego estrellarse en los cuartos de finales en tres ediciones seguidas, ante Liverpool, Tottenham y Lyon.

El City fue ataviado con el traje de favorito en cada ocasión.

Ilkay Gundogan desembarcó en el City al mismo tiempo que Guardiola, y el centrocampista alemán creó que la hegemonía doméstica del equipo en ese periodo les ha pasado factura cuando se topan contra rivales de fuste en la Liga de Campeones.

En resumen, según Gundogan, el City no sabe responder a la adversidad.

“Necesitamos entender que sufrir es algo normal”, dijo Gundogan. “En estas etapas, lo normal es enfrentarse a los mejores equipos de Europa. Todos tienen calidad y también es normal encajar un gol”.

“Pero de repente es que no estamos acostumbrados a tener que remontar, recibir goles o pasarla mal”, analizó. “Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dominar siempre los partidos, tener la posesión ... Cometer errores es normal. Lo que nos ha faltado ha sido saber responder a esas situaciones”.

El City mostró personalidad en la ida, sabiendo reaccionar luego que Marco Reus niveló el marcador a los 84 minutos. Se alzaron con la victoria gracias al tanto de Phil Foden a los 90.

Gundogan palpita que esta temporada podría tener un desenlace diferente para el City debido a la solidez de su bloque defensivo. Apenas han recibido dos goles en nueve partidos disputados en Europa.