Julian Edelman se retira tras 11 años con Patriots

AP

BOSTON

Por más de una década Julian Edelman vivió el sueño del jugador subestimado. Pasó de ser el quarterback bajito en el fútbol americano colegial a la opción favorita de Tom Brady en tres planteles campeones del Super Bowl con los Patriots.

Ahora, dice que dejará la liga tras darle todo al deporte.

Aduciendo las dolencias de rodilla que lo obligaron a terminar su temporada 2020 tras apenas seis encuentros, Edelman anunció el lunes su retiro de la NFL, donde permaneció 11 temporadas.

“Nada en mi carrera ha llegado fácil. Y sin sorprender esto tampoco va a ser fácil”, aseguró Edelman, mientras contenía las lágrimas en un video publicado en Twitter. “Siempre dije que me iría hasta que ya no pudiera más. Finalmente ocurrió”.

Horas antes, los Patriots dieron por terminado el contrato del Jugador Más Valioso del Super Bowl LIII, después de que no superó el examen físico.

Esto cortó abruptamente la carrera del receptor de 34 años tras 11 años con Nueva Inglaterra. Su atrapada con la punta de los dedos ayudó en el histórico regreso de los Patriots en el Super Bowl LI para superar a los Falcons de Atlanta.

“Ya sea lo que constituye una carrera de élite en la NFL —triunfos, campeones, producción— Julian lo tiene todo”, dijo el entrenador de los Patriots Bill Belichick en un comunicado. “Pocos jugadores pueden igualar a Julian, pero considerando su trayectoria profesional y su longevidad, el grupo es aún más selecto”.

El dueño del equipo Robert Kraft calificó a Edelman como “una de las historias de más éxito en la historia de la franquicia”.

Disputó sólo seis encuentros la pasada campaña antes de que se sometiera a un procedimiento quirúrgico en la rodilla. También se perdió toda la temporada de 2017 tras un desgarre en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Le quedaba un año de su acuerdo de dos temporadas y 15,5 millones de dólares. Iba a tener que pelear para ganarse la titularidad en el 2021 debido a que los Patriots agregaron a los receptores Kendrcik Bourne y Nelson Agholor en la agencia libre.

Seleccionado en la séptima ronda del draft de 2009 y proveniente de Kent State, Edelman se retira segundo en la historia de la franquicia con 620 recepciones y cuarto en yardas mediante recepciones con 6.822.

Asimismo, es noveno con 36 recepciones para touchdown. Sumó también 58 intentos por tierra para 413 yardas, la mayor cantidad en ambos rubros para un receptor en la historia de los Patriots.

Sus 9.869 yardas en general, lo ubican cuarto en la historia de la franquicia.

Edelman será recordado por sus actuaciones en la postemporada, sumó 118 atrapadas para 1.422 yardas y siete touchdowns.

Alcanzó la cima en el Super Bowl LIII cuando efectuó 10 recepciones para 141 yardas y ayudó a que los Patriots superaran por 13-3 a los Rams de Los Ángeles.