Sin deporte en Minnesota tras otra muerte a manos de policía

AP

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU.

Tras la muerte de otro hombre de raza negra a manos de la policía en el estado de Minnesota, no hubo cabida para los deportes profesionales el lunes en las ciudades mellizas de Minneapolis y Saint Paul.

Los Mellizos de Minnesota de las Grandes Ligas, el Wild del hockey sobre hielo y los Timberwolves de la NBA pospusieron sus encuentros del día después de que la policía le disparó a Daunte Wright, de 20 años, en un suburbio de esta área metropolitana.

En el caso de los Mellizos, tenían programado iniciar una serie de cuatro juegos ante los Medias Rojas de Boston.

Una hora antes de que iniciara el encuentro y mientras los peloteros se alistaban bajo una ligera llovizna, el jefe de la policía de Brooklyn Center —una ciudad contigua a Minneapolis y en donde el domingo por la noche ocurrieron protestas— anunció que la muerte se derivó de “una descarga accidental”.

Explicó que la agente involucrada confundió la pistola paralizante con el arma de fuego.

“Llegamos a la conclusión que lo correcto era no jugar hoy en señal de respeto a la familia Wright, pero también pensando en la seguridad de aquellos involucrados en el juego de hoy”, dijo el presidente de los Mellizos Dave St. Peter.

Los Timberwolves aplazaron el encuentro del lunes ante los Nets de Brooklyn, pero no anunciaron para cuándo sería reprogramado.

“Los trágicos eventos de ayer en relación con la vida de Daunte Wright nuevamente ponen de luto a nuestra comunidad”, manifestaron los Wolves, que extendieron sus condolencias a la familia Wright.

El Wild debía recibir a los Blues de San Luis. Decidió posponer el partido de la NHL por “respeto debido al desgarrador incidente” en Brooklyn Center, indicó el equipo. El duelo fue aplazado al 12 de mayo.

El gobernador de Minnesota Tim Walz anunció un toque de queda a partir de las 7 p.m. del lunes y hasta las 6 a.m. de este martes para tres condados, incluyendo Brooklyn Center, Minneapolis y la capital St. Paul.

Ya se había reforzado la seguridad en el centro de Minneapolis debido al juicio de Derek Chauvin, quien el 25 de mayo del 2020 usó su rodilla para oprimir por más de nueve minutos el cuello de George Floyd, de acuerdo con la fiscalía, mientras el hombre de raza negra estaba esposado e inmovilizado en el piso.

La MLB recientemente tomó una decisión de gran repercusión mediática sobre temas políticos y raciales, al anunciar que trasladaría el Juego de Estrellas fuera de Atlanta debido a la nueva ley que restringe el acceso al voto en Georgia.

El jardinero de los Yanquis Aaron Hick, quien es afroestadounidense, pidió que no lo incluyeran en la alineación titular ante los Azulejos el lunes.