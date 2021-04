De'Aaron Fox es multado con $20,000 por criticar a árbitros

AP

NUEVA YORK

De’Aaron Fox, guardia de los Sacramento Kings, fue multado con $20,000 por criticar a los árbitros tras la derrota del sábado por 128-112 ante el Utah Jazz.

Donovan Mitchell, guardia del Jazz, evitó que Fox fuera tras los árbitros luego del partido en Salt Lake City. El guardia de los Kings había sido molestado durante la segunda mitad del encuentro y Mitchell, quien lo conoce desde la preparatoria, quería evitar que lo multaran.

“Si vas a marcar algo de un lado, márcalo del otro y si alguien intenta hablar contigo, no puedes ofenderte tan rápido, al punto de que no es ni siquiera una conversación hostil y dices, ‘No me hables’ y esto y lo otro. Todo se limita a adivinar las jugadas”, dijo Fox luego del juego.

Luke Walton, coach de los Kings, dijo que compartía la desesperación de Fox al señalar los 17 tiros libres de Mitchell por los seis que tuvo Fox, quien anotó 30 puntos ante el Jazz.

Fox promedia 24.7 puntos y 7.2 asistencias por juego en la actual temporada.