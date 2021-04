Matsuyama, primer japonés que conquista el Masters

AP

AUGUSTA, Georgia, EE.UU.

Hideki Matsuyama le dio a Japón, país en que el golf es una obsesión, el premio más grande y verdoso de todos.

Diez años después que Matsuyama tuviera un admirable debut como el mejor amateur en el club de golf Augusta National, levantó el trofeo el domingo con un triunfo en el Masters para convertirse en el primer japonés en portar el saco verde.

Matsuyama cerró con tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, y con un tiro de ventaja en un duelo que sólo se tornó reñido al final, pero que nunca estuvo en peligro luego que el intento de remontada de Xander Schauffele terminó con un triple bogey en el hoyo 16 de par 3.

Poco antes que Dustin Johnson le ayudara a ponerse el saco verde, Matsuyama se dijo “muy feliz” en el histórico recinto de Butler Cabin.

Tuvo una actuación tan majestuosa que Matsuyama amplió su ventaja a seis tiros en los últimos nueve hoyos y sólo hubo pocos momentos de drama. Con una ventaja de cuatro tiros, llegó al green con dos golpes en el hoyo 15 de par 5, pero la bola se deslizó en la pendiente y cayó al estanque del hoyo 16.

Matsuyama logró escapar con un bogey, pero Schauffele consiguió cuatro birdies consecutivos para recortar su ventaja a dos tiros a tres hoyos del final.

El próximo tiro lo sentenció. El golpe desde el tee de Schauffele en el hoyo 16 de par 3 cayó fuera de la colina a la izquierda del green y se fue al estanque. Su tercer tiro desde la zona de drop fue a dar la público y agregó a un triple bogey. Es la tercera ocasión que queda cerca de ganar.

No importó que Matsuyama tuvo bogeys en tres de sus últimos cuatro hoyos para convertirse en el primer campeón del Masters que termina sobre par en la última ronda desde que Trevor Immelman firmó 75 en 2008.

“Espero que sea un pionero y que muchos japoneses me sigan”, dijo Matsuyama.

Will Zalatoris, el novato del Masters de 24 años, terminó con un par putt de 18 pies en el último hoyo para un total de 70 golpes como subcampeón. Fue la mejor actuación de un novato en el Masters desde que otro chico de Dallas, Justin Spieth, quedó segundo en 2014 detrás de Bubba Watson.

Matsuyama terminó el torneo con 10 bajo par y 278 golpes en su 15mo triunfo en todo el mundo y el sexto en la Gira de la PGA.