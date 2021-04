Gran robador: de 28-28

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol Instagram: hectorjcruz

LADRON: En Grandes Ligas, no es tan fácil robar bases, y los mejores de todos los tiempos tienen un promedio por encima del 80% de éxito, es decir que de cada 100 intentos tienen éxito en 80 o algo más. En Arizona Diamonbacks hay un jardinero llamado Tim LoCastro que estableció nueva marca de robo de bases seguidos PARA INICIO DE UNA CARRERA sin que le hayan hecho out..Esa suma se extiende a 28 robos corridos, pero lo más relevante es que eso ha ocurrido en 5 temporadas , no en una sola . LoCastro, un veterano de 27 años de edad, robó ayer su 2da. base de esta campaña, y suma las 28, dejando atrás la marca anterior de MLB en poder de Tim Raines, quien lo hizo entre 1979-81..El detalle es el siguiente: Locastro, en su primer del 2017 robó 1 base, en 2018 sumó 4, en 2019 añadió 17, en 2020 tuvo 4, y ahora van 2.. Y un dato mas: en el entrenamiento primaveral de este año tuvo 3 robos de éxito. Es un misceláneo, muy interesante.

LO CONTRARIO: ¿Recuerda alguien lo hecho por el lanzador Domingo Germán en los entrenamientos de los Yanquis? Estuvo impresionante, con 13 innings de 9 hits, 1 carrera y 17 ponchados, ganándose una posición en la rotación. Pero ahora, las cosas empiezan mal. Ya tiene dos salidas, la última el sábado frente a Tampa, y los resultados son pobres. En sus dos juegos tiene 0-2, efectividad en 9.00, con 7 entradas , 12 hits permitidos, 7 carreras, 4 jonrones, 2 bases y 7 ponches. El mismo sábado lo enviaron al campamento alterno (un producto del Covid 19), es decir lo sacaron del roster activo.

REACCION: Los Medias Rojas de Boston no tienen un super equipo este año, pero harán el mejor esfuerzo para ver qué pasa. En esa división, la Este de la Americana, están bien para este año , además de los Yanquis, Tampa y Toronto, que ha venido muy fortalecido. Boston perdió su primera serie de la campaña por barrida, pero se ha recuperado y lleva 6 victorias en línea en una reacción impresionante. Ayer vencieron a los Orioles en paliza de 14-9 con tres jonrones de D.J. Martínez y dos de Rafael Devers, que suma 4 y 10 empujadas en la joven campaña. Llegó Boston, a competir..

DE INTERES: Los Yanquis pudieron ganar ayer en extra innings y el hit ganador lo disparó el nuevo miembro Rougned Odor, el venezolano que usaba barba grande. Ahora no puede, y su rostro, afectado por completo, se ha convertido en noticia pues no se parece en nada al muchacho de Texas…El remolcó la 5ta. Vuelta, y más adelante se produjo otro hit empujador de Gary Sánchez..Los Yanquis perdieron 2 de 3, y por poco son barridos por Tampa, que hace mucho tiempo son “su papá”…Franmil Reyes, de Cleveland, disparó par de jonrones el viernes, ayer bateó de 3-2 y tiene buen promedio de .333..Cleveland superó a Detroit 5-3, y la derrota cayó en manos del criollo José Urñea con 4.2 innings de 3 hits, 2 carreras… Ureña tiene 0-2 y 8.22, y si no se arregla rápido lo enviarán a las menores… Los Nacionales de Washington tienen 5 derrotas corridas y marca de 1-5.. Perdieron su serie completa de fin de semana, pese a que el sábado Juan Soto despachó par de jonrones..Los Dodgers ganaron ayer 3 por 0 en duelo entre Clayton Kershaw y Max Scherzer..Los Dodgers tienen 7-3, compartiendo el primer lugar de la División Oeste de la Nacional con San Diego..Los Padres blanquearon a Texas 2 por 0 en la jornada del domingo, otra barrida del fin de semana… Manny Machado pegó su 2do. Jonrón ..El colombiano Gio Urshela pegó de 5-4 para los Yanquis, batea para.323, y ha retornado en gran forma de sus lesiones….Teoscar Hernández, de Toronto, tiene covid-19 y ha pasado a cuarentena…En MLB están dando los nombres de los que se contagian, y la gente de Lidom debería echar una mirada esta práctica..No es un estigma social ser afectado por esta enfermedad…

MOVIMIENTOS: El lanzador Franklin Kilomé fue colocado para asignación por los Mets de Nueva York…Arizona envió a las menores al infielder Geraldo Perdomo, quien tenia de 10-1 en suofensiva.,.. Toronto subió al infielder Santiago Espinal, quien estuvo disfrutando estos partidos porque el equipo jugaba contra los Angelinos de Albert Pujols.. Espinal ha declarado que Pujols es su ídolo y por ello usa el número 5.. El derecho Pedro Báez, de Houston, fue enviado a inactivos 10 días por problemas en el hombro derecho..…