Matsuyama asombra y toma el 1er puesto del Masters

AP

AUGUSTA, Georgia, EE.UU.

Hideki Matsuyama demostró que era capaz de lidiar con el Augusta National a los 19 años, cuando compareció por primera vez en este campo como un golfista amateur.

Diez años después, el astro japonés se colocó a un paso de ceñirse el saco verde reservado a los monarcas del Masters.

En una remontada asombrosa después de que una tormenta empapó el campo, Matsuyama logró cuatro birdies, un eagle y un soberbio par al cierre de su recorrido. Firmó así una tarjeta de 65 impactos, siete debajo del par, con lo que convirtió una desventaja de tres golpes en una ventaja de cuatro.

Este domingo, tratará de ser el primer japonés que gane un major en la historia.

“Es una nueva experiencia para mí, la de ser líder justo antes de la ronda final de un major”, manifestó Matsuyama. “Supongo que todo lo que puedo hacer es relajarme, prepararme bien y hacer lo mejor que pueda”.

Matsuyama tiene un acumulado de 205, 11 bajo par. Nadie pudo seguirle el paso después de la interrupción de 1 hora y 18 minutos a consecuencia de la lluvia, que fue suficiente para suavizar el césped del Augusta National, volviéndolo más benévolo con los jugadores.

El japonés refirió que hizo su peor disparo del día justo antes de la demora. Un tiro de salida golpeó los árboles que estaban a la derecha.

Pero con el hierro siete, Matsuyama dejó la pelota a 20 pies del hoyo para un birdie. Ahí empezó su repunte.

Xander Schauffele realizó un putt de 60 pies para eagle en el green del hoyo 15, para unirse momentáneamente en la cima con otros tres golfistas. Segundos después, Justin Rose embocó un putt de 25 pies para birdie en el 12 y recuperó la punta.

Su estadía ahí no duró mucho. Matsuyama atinó un putt de cinco pies para eagle en el 15 y tomó la ventaja en definitiva.

Toda esa secuencia duró no más de dos minutos. Pero después de eso, la ronda quedó definida.

Quedaron con 209, siete bajo par, Shauffele (68), Rose (72), Marc Leishman (70) y el debutante en el Masters Will Zalatoris (71).

Matsuyama jugará en el grupo final con Schauffele, cuya madre se crio en Japón. De hecho, el estadounidense demostró que habla suficiente japonés como para compartir unas risas y comentarios con Matsuyama durante el sábado.

En 2010, Matsuyama ganó el Asia-Pacific Amateur, lo cual le otorgó un boleto para el Masters del año siguiente. Fue el único amateur que pasó el corte, quedando en 1 bajo par, el mismo marcador que el campeón defensor Phil Mickelson.

Una década después, puede hacer historia.

El latinoamericano mejor ubicado fue el chileno Joaquín Niemann, con una ronda de 70 golpes y un acumulado de 216, igualado con el par de campo.