Leah Smith sigue persiguiendo a Ledecky

AP

MISSION VIEJO, California

Si Katie Ledecky no estuviera estableciendo récords mundiales y acumulando medallas olímpicas, Leah Smith sería la mejor nadadora de media y larga distancia en los EE. UU. últimos cinco años.

Smith ha tenido sus propios éxitos, incluidas medallas olímpicas, pero como dice su entrenador Peter Richardson, "Katie es la mejor del mundo".

Y Smith está muy bien compitiendo en la misma época.

“No hay ningún elemento de frustración para mí porque no estoy en un cierto nivel. Baso mis metas en lo que creo que soy capaz de hacer ”, dijo. "Disfruto competir con ella y disfruto cuando ella puede elevar estas carreras".

Smith y Ledecky están compitiendo en la TYR Pro Swim Series de esta semana en Mission Viejo, una de las últimas competencias importantes antes de las pruebas de Estados Unidos en junio.

Smith ganó el estilo libre de 800 metros con un tiempo de 8 minutos, 24,46 segundos que fue casi 3 segundos más rápido que la subcampeona Ashley Twichell. Ledecky no corrió en el evento.

En los 200 libres del viernes, Ledecky ganó en 1: 54.40, el tiempo más rápido del mundo este año y más de 4 segundos más rápido que la tres veces olímpica Allison Schmitt, que fue segunda. Smith terminó segundo en la final de consolación con 1: 58.76.

La competencia corre en la familia irlandesa-estadounidense extendida de Smith con profundas raíces en Pittsburgh. Su bisabuelo Jimmy Smith era un jugador de cuadro que ganó la Serie Mundial de 1919 con los Rojos de Cincinnati. Su tío abuelo, el boxeador Billy Conn, luchó dos veces contra Joe Louis por el campeonato de peso pesado. La primera vez que Conn perdió por nocaut en la última ronda a pesar de estar adelante por puntos. Perdió nuevamente por nocaut ante Louis en el primer campeonato de peso pesado televisado en 1946.

El padre de Smith, Dan, era saltador con pértiga en Virginia. Su hermano y su hermana también nadaron colegialmente, y otro hermano jugó béisbol universitario. Smith ganó cuatro títulos de la NCAA en Virginia.

"No hay duda de que Leah Smith es increíblemente competitiva", dijo Richardson. "Ella es muy fuerte mentalmente y tiene una gran cabeza sobre sus hombros y simplemente dice: 'Voy a nadar mi carrera y haré lo que pueda hacer'".

Smith ganó un bronce en los 400 libres en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como un oro con Ledecky, Schmitt y Maya DiRado en el relevo libre 4x200.

"Ella realmente aporta mucha energía a cada equipo y es una amiga y compañera de equipo tan confiable y leal, que siempre intensifica los relevos", dijo Ledecky. "Es realmente genial verla seguir siendo la fuerza que tiene tanto en la escena nacional como en la internacional".