Blackmore primera mujer en ganar el Grand National

AP

Una fantasía de Hollywood se convirtió en realidad el sábado cuando Rachael Blackmore se convirtió en la primera mujer jinete en ganar la agotadora carrera de caballos Grand National de Gran Bretaña, rompiendo una de las mayores barreras de género en los deportes.

Blackmore, una irlandesa de 31 años, llevó a Minella Times a una victoria histórica con probabilidades de 11-1 en la 173a edición de la famosa carrera de obstáculos en Aintree en Liverpool, noroeste de Inglaterra.

“No me siento hombre o mujer en este momento. Ni siquiera me siento humano ”, dijo Blackmore. "Esto es simplemente increíble".

Blackmore es la vigésima jinete femenina en competir en una carrera que ha sido una institución deportiva británica salpicada de barro desde 1839. Las mujeres solo pueden ingresar a la Nacional como jinetes desde 1975, por lo que es un evento dominado por hombres, hasta ahora.

"Ni siquiera imaginé que me daría un paseo en esta carrera, no importa tener el trofeo en mis manos", dijo Blackmore.

Después de todo, la película de Hollywood de 1944 "National Velvet" fue la historia de una niña de 12 años, Velvet Brown, interpretada por una joven Elizabeth Taylor, que ganó el Grand National en The Pie, un caballo castrado que ganó en una rifa y uno decidió entrenar para la carrera de caballos más grande del mundo. En la historia, Brown fue posteriormente descalificado por un tecnicismo, después de haber desmontado antes de llegar al recinto.

A pesar de que Aintree no tenía asistentes a la carrera debido a la pandemia, los vítores resonaron cuando Blackmore salió del campo, todavía a bordo del Minella Times, y entró en el recinto de los ganadores. Parecía como si no pudiera creer lo que había hecho.

"¡Para todas las chicas que vieron National Velvet!" tuiteó Hayley Turner, una ex jockey. "Gracias Rachael Blackmore, tenemos mucha suerte de tenerte".

Blackmore, hija de un granjero lechero y maestro de escuela, creció en una granja y montaba ponis. Sin embargo, no tuvo una educación clásica en carreras, lo que hizo que su ascenso en el deporte fuera aún más inspirador.

Jinete profesional desde 2015, fue la segunda más ganadora en carreras de salto irlandesas en 2018-19, la misma temporada en la que ganó sus primeras carreras en el prestigioso Festival de Cheltenham. Ella ya era el rostro de las carreras de caballos británicas e irlandesas antes de llegar a Aintree, habiéndose convertido en la primera mujer en terminar como la principal jockey en Cheltenham hace tres semanas.

Ahora ha ganado la carrera más grande de todas, una que incluso los entusiastas de las carreras de caballos miran para ver y una que primero capturó la imaginación de Blackmore. De hecho, su primer recuerdo de las carreras de caballos es ir a la casa de una amiga y participar en un sorteo para el National.

Una radiante Blackmore tenía palabras especiales para sus padres, quienes "me llevaron por el país montando ponis cuando era más joven".

“No puedo creer que soy Rachael Blackmore. Todavía me siento como esa niña, simplemente no puedo creer que soy yo ”, dijo.

“Espero que ayude a cualquiera que quiera ser jockey. Nunca pensé que esto sería posible para mí. No soñé con hacer una carrera como jockey porque nunca pensé que podría suceder ”.

La mejor actuación anterior de una jinete en el Nacional fue el tercer puesto de Katie Walsh sobre Seabass en 2012. Eso siempre pareció amenazado por Minella Times, quien salió como el cuarto favorito de los 40 caballos en una carrera de más de 4 1 / 4 millas (6,4 kilómetros) y cuenta con 30 vallas grandes y, a menudo, brutales.

Minella Times siempre estuvo cerca del frente del campo y Blackmore cronometró la carrera del caballo hacia la gloria a la perfección, superando al líder Jett con alrededor de tres vallas para saltar.

El famoso y agotador recorrido hasta la línea, a unos 500 metros de la última valla, fue una procesión en la que Minella Times ganó por 6 1/2 cuerpos.

"Fue simplemente increíble y saltó maravillosamente", dijo Blackmore. “Traté de esperar tanto como pude. Cuando salté el último y le pedí un poco, él estaba allí ".

Una de las otras dos mujeres jinetes en la carrera, Bryony Frost, fue llevada al hospital después de que la desmontaran de su caballo, Yala Enki.

La Long Mile fue destruida después de sufrir una lesión mientras corría entre dos de las vallas. Fue la segunda muerte equina desde que se introdujeron cambios de seguridad en la carrera en 2013.