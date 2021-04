El reinado de Masters de Dustin Johnson termina

AP

AUGUSTA, Georgia

Está previsto que Dustin Johnson esté en Butler Cabin el domingo por la noche, cubriendo los hombros del campeón del Masters con la chaqueta verde.

Esa será su única aparición oficial en Augusta National este fin de semana.

Johnson, el jugador número uno del mundo y actual campeón del Masters, hizo un bogey en tres de sus últimos cuatro hoyos el viernes y falló el corte por dos tiros. Es el undécimo campeón defensor en fallar el corte de 36 hoyos; Ha sucedido 12 veces anteriores, con Seve Ballesteros haciéndolo dos veces.

"Obviamente, quería estar el fin de semana", dijo Johnson. “Me gusta este campo de golf. Siento que lo juego muy bien. Simplemente no puse muy bien el putt. Es bastante simple.

Johnson fue el más grande, aunque no el único gran nombre, en abandonar.

La racha de 12 cortes consecutivos de Lee Westwood en las apariciones del Masters ha terminado; tenía 5 años. También lo es la racha de 10 veces consecutivas de Rory McIlroy jugando el fin de semana en Augusta National; tenía 6 años y su búsqueda para completar la carrera de Grand Slam esperará al menos hasta 2022. Y Brooks Koepka se va a casa temprano por primera vez en seis apariciones en el Masters.

Los 50 mejores jugadores y empates pasan el corte en el Masters; este año, eso fue 3 más, o 10 golpes detrás del líder Justin Rose.

Koepka llegó a Augusta National a menos de un mes de la cirugía en su rodilla derecha, para reparar una dislocación de la rótula y algunos problemas de ligamentos. Si no fuera por el Masters, no habría jugado esta semana, o durante varias semanas más.

Siendo Augusta, disparó. Disparó 75 el viernes, fallando el corte por dos golpes en 5 más.

"¿Qué tan decepcionado crees que estoy?" Dijo Koepka. "Trabajé mi (trasero) solo para llegar aquí, y luego jugar así es bastante decepcionante".

La ausencia de Johnson es claramente la mayor sorpresa.

Disparó un 74 el jueves y no dejó margen de error en la recta final del viernes, luego necesitó un milagro que nunca llegó. El golpe de salida de Johnson en el par 4 del 18 aterrizó en un bunker de calle, su aproximación ni siquiera llegó al green y su ficha que necesitaba embocar para jugar el fin de semana no se acercó.

Ese fue el final, aunque no la totalidad de la ruina.

Johnson llegó al green en el par 5 15 en dos, aunque temporalmente, con la bola girando por la pendiente, hacia el agua y conduciendo a un bogey que lo puso justo en la línea de corte de 3 más.

Un golpe de salida en la paja de pino el 17 dio lugar a otro fantasma. Al poco tiempo, fue oficial. Después de establecer el récord de puntuación del Masters en noviembre pasado, terminando 20 bajo, su defensa del título llegó a un final abrupto.

“Simplemente no puse muy bien el putt”, dijo Johnson.

Sergio García, en 2018, fue el campeón de Masters más reciente en regresar el próximo año y fallar el corte; ese fue el año en que hizo un 13 en el hoyo 15 par 5, igualando la puntuación más alta en cualquier hoyo en la historia del Masters.

García falló el corte nuevamente este año, por solo un tiro, después de hacer bogey en dos de sus últimos cuatro hoyos.

"Obviamente, es decepcionante porque amo el Masters", dijo García. “Si no me encantara, no me importaría. Ya sabes, es solo que, a veces, sería bueno recibir un poco más de amor del curso, ¿sabes? "

Cuatro de los 12 mejores jugadores del mundo: Johnson, el No. 10 Patrick Cantlay, el No. 11 Koepka y el No. 12 McIlroy, todos perdieron el corte. También lo hicieron el jugador top 20 Sungjae Im, que empató en el segundo lugar el año pasado, y Dylan Frittelli, que estaba empatado en el quinto lugar en Augusta National en noviembre pasado. Ni siquiera estaba cerca, lanzando 77-80 para fallar por 10 tiros, y Cantlay fue 8 más para fallar el corte por cinco.

Algunos lo lograron por primera vez, incluido Matt Jones, quien disparó un 69 bajo par de 3 el viernes y llegó a 1 bajo en la semana.

"Hacer el corte fue siempre el primer objetivo", dijo Jones.

Tal fue el caso de todos. Y para 34 de los 88 titulares, funciona de esa manera.

“Así son las cosas”, dijo García. "A veces, las cosas no quieren que sucedan".