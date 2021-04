Castroneves se aclimata a equipo en la Indy

AP

INDIANÁPOLIS

Helio Castroneves, tres veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, se sintió algo confundido el jueves en la sede de esas victorias.

El brasileño no estaba seguro de dónde estaba el garaje de Meyer Shank Racing en el Gasoline Alley del Indianapolis Motor Speedway. Y cuando llegó, el traje rosa de piloto ciertamente se veía muy brillante.

Es algo a lo que se tendrá que acostumbrar antes de mayo.

Primero, el brasileño tendrá que trabajar —con un nuevo equipo, un nuevo auto y una nueva rutina.

“Necesito correr”, dijo Castroneves después de la abreviada primera sesión de prueba en el histórico óvalo de 2,5 millas. “Realmente no me importa la velocidad, eso saldrá. Pero aún necesitamos tener la mejor posición del pedal y todas esas cosas. Necesitamos empezar a correr y entrar en ritmo”.

Pasó las últimas 21 temporadas corriendo para el equipo Penske, aunque principalmente había conducido prototipos los últimos cuatro años. En agosto compitió en las 500 millas para Arrow-McLaren SP —su primera carrera Indy en un auto que no pertenece a Penske.

Ahora, Castroneves tendrá un calendario de seis competencias en la IndyCar mientras intenta unirse a A.J Foyt, Al Unser y Rick Mears como los únicos tetracampeones de las 500 Millas de Indianápolis.

“Espero que haya una buena conexión”, manifestó Castroneves. “Algunas cosas podrían no funcionar debido a que cada equipo tiene su propio estilo, su forma, pero al final del día todos quieren llegar al mismo lugar”.

Es decir, a la línea de meta.

Pero la prioridad para muchos pilotos el jueves no fue la velocidad. Simplemente querían sentir los autos y descifrar un poco cómo las nuevas piezas de aerodinámica impactarán la carrera en la pista más rápida de la IndyCar. Podrán hacer más el viernes, en la segunda sesión de prácticas.

“Hoy fue un día interesante”, aseguró Larry Foy, presidente de A.J. Foyt Racing. “Creo que los equipos van a tener una sensación de qué está haciendo cada quien y cuando llegue mayo tendrán que salir bien”.

Otros, como Castroneves y la piloto suiza Simona de Silvestro, simplemente intentaban sincronizarse con sus nuevos equipos.

Mientras, Chip Ganassi Racing reveló su nuevo American Legion Honda con el No. 48 que utilizará el brasileño Tony Kanaan en las dos carreras de mayo de la Indy. El Grand Prix de la Indy está programado para el 15 de mayo.

Para ese momento, Castroneves podría tener un accesorio especial listo para los aficionados.

“Podría ser una camiseta con la leyenda ‘Es bueno ser rosa’”, dijo Castroneves. “Ya saben que he estado aquí antes, se siente como un nuevo día de escuela”.