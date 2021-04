Con Mbappé, Neymar y Keylor lideran la victoria del PSG ante el Bayern

AFP

Múnich, Alemania

Dos asistencias de Neymar, dos goles de Kylian Mbappé y un puñado de paradas de altísimo nivel de Keylor Navas permitieron al París Saint-Germain ganar 3-2 al vigente campeón Bayern Múnich, este miércoles en la ida de los cuartos de Champions que disputan los dos últimos finalistas.

En Múnich, bajo una fuerte nevada sorprendente en abril, el partido fue una locura. El Bayern Múnich desplegó el guión habitual; dominio, contundencia y riesgo, un escenario que interpretó a la perfección el PSG, aplicado en defensa pese a sus carencias y letal a la contra.

"Podemos hablar de los goles encajados, pero nuestro juegos es marcar, si ganamos 5-3 o 6-3 no es la misma historia. Ahora tenemos que remontar está claro", señaló el delantero del Bayern Thomas Muller.

Marquinhos, gol y lesión

El PSG se puso 2-0 por delante gracias a Mbappé (minuto 3) y Marquinhos (28), con el Bayern igualando con dos tantos calcados, logrados de cabeza por el antiguo parisino Eric Choupo-Mouting (37) y Muller (60). Mbappé marcó el tanto del triunfo en el 68.

A pesar del asedio inicial bávaro, el PSG encontró agua en el desierto con una contra conducida por Neymar, que sirvió con sutileza para que Mbappé rematara con fuerza al cuerpo de Manuel Neuer, que no fue capaz de blocar.

"Los jugadores merecen un crédito enorme. Tuvimos la pizca de suerte que hay que tener. Les dije 'bravo', han hecho un esfuerzo excepcional", declaró el técnico del PSG Mauricio Pochettino.

Solo los milagros de Keylor permitieron al PSG salir con vida de este primer tramo, con el Bayern Múnich disparando a puerta 10 veces en 20 minutos (31 en el total del partido).

El arquero de las tres Champions con el Real Madrid (2016-2018) voló para despejar un remate de Leon Goretzka en el 19 y a continuación despejó una volea potentísima de Benjamin Pavard.

Y entonces ocurrió lo improbable. Tras un córner la defensa del Bayern Múnich olvidó a Marquinhos, al que sí vio Neymar, para controlar y marcar con la clase de un delantero.

Justo después el capitán del PSG tuvo que retirarse por una lesión en los aductores. Le sustituyó el español Ander Herrera.

Ya desorientada, la defensa parisina echó de menos a su líder brasileño. Choupo-Mouting, habitual suplente de Lewandowski, remató solo desde el punto de penal para acercar a los locales.

A la hora de juego Müller emuló a su compañero e hizo el 2-2, de nuevo al aprovechar un excelente balón puesto por Joshua Kimmich.

Tras el empate el Bayern Múnich seguía dominando el juego, pero dejó de llegar con tanta frecuencia al área de Navas.

El PSG, un lobo con piel de cordero, dejaba hacer a su rival, pero en cuanto tuvo una ocasión no falló.

Choupo tuvo el empate

Otra vez Neymar encontró a Mbappé, que continuó su exhibición desde que comenzó la hora de la verdad en Champions. Tras calzar cuatro goles al Barcelona en octavos (4-1 y 1-1), esta vez selló un doblete en el Allianz Arena.

El prodigio del fútbol francés recibió al espacio, tuvo la sangre fría para encontrar el hueco ante Jerome Boateng y fusiló por el palo corto a Neuer.

"Es una gran actuación colectiva antes de todo, yo me he beneficiado del trabajo colectivo. Me gustan estos partidos, no siempre me han sonreído, pero me gusta ser decisivo", dijo Mbappé.

Por detrás de nuevo, el Bayern intentó revolverse y defender su imbatibilidad de dos temporadas en la Champions. Choupo-Mouting tuvo el doblete en sus botas en una grieta de la defensa del PSG. Tras rematar con el tacón, tiró completamente solo, pero lo hizo centrado (70).

El partido de vuelta se jugará en el Parque de los Príncipes el próximo martes. La venganza de la pasada final está en las manos del PSG.