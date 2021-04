China advierte a Washington que no boicotee los Juegos Olímpicos de Invierno

AP

BEIJING

El gobierno de China advirtió a Washington el miércoles que no boicotee los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año en Beijing luego de que el gobierno de Biden dijera que estaba hablando con aliados sobre un enfoque conjunto para las denuncias de abusos contra los derechos humanos.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las acusaciones de abusos contra las minorías étnicas en la región de Xinjiang. Advirtió sobre una "sólida respuesta china" no especificada a un posible boicot de los Juegos Olímpicos.

“La politización de los deportes dañará el espíritu de la Carta Olímpica y los intereses de los atletas de todos los países”, dijo el portavoz, Zhao Lijian. "La comunidad internacional, incluido el Comité Olímpico de Estados Unidos, no lo aceptará".

Grupos de derechos humanos están protestando por la organización de los juegos en China, que comenzarán en febrero de 2022. Han instado a un boicot u otras medidas para llamar la atención sobre las acusaciones de abusos chinos contra uigures, tibetanos y residentes de Hong Kong.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sugirió que un boicot olímpico estaba entre las posibilidades, pero un alto funcionario dijo más tarde que no se había discutido un boicot. El Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos han dicho en el pasado que se oponen a los boicots.

Esa oposición fue reiterada por Susanne Lyons, presidenta de la junta directiva del Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU., En una cumbre de medios el miércoles.

“Nosotros en la USOPC nos oponemos a los boicots de los atletas porque se ha demostrado que impactan negativamente a los atletas mientras no abordan de manera efectiva los problemas globales en el pasado”, dijo Lyons. El comité no desea "minimizar los graves problemas de derechos humanos que están ocurriendo en China", pero cree que los diplomáticos, el comercio y otros funcionarios gubernamentales están mejor equipados para abordar tales preocupaciones y "los jóvenes atletas deben ser utilizados como peones políticos en estos problemas". ”, Dijo Lyons.

Los boicots también ejercen una "presión injusta" sobre los patrocinadores corporativos que brindan la mayor parte del apoyo financiero para los atletas y los programas deportivos a largo plazo, no solo para eventos específicos, dijo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que la Casa Blanca no contempla un boicot a los Juegos Olímpicos de 2022.

"No hemos discutido, ni estamos discutiendo, ningún boicot conjunto con aliados y socios", dijo.

Cuando se le preguntó si el gobierno de EE. UU. Disuadiría a los estadounidenses de viajar a China, Psaki dijo que la administración de Biden espera que para el momento del evento, "estemos en un punto en el que se haya vacunado a suficientes personas en todo el país y, con suerte, en todo el mundo". contra COVID-19.