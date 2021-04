El Abierto de Francia se pospone una semana

AP

PARÍS

Por segundo año consecutivo, el calendario tradicional del Abierto de Francia está siendo interrumpido por la pandemia de coronavirus.

El torneo de tenis Grand Slam en tierra batida dijo el jueves que retrasará el inicio del evento de esta temporada en una semana debido al aumento de casos de virus en Francia.

"Este aplazamiento nos dará un poco más de tiempo para mejorar la situación de salud y debería permitirnos optimizar nuestras posibilidades de dar la bienvenida a los espectadores en Roland Garros", dijo Gilles Moretton, presidente de la federación francesa de tenis. "Ya sea para los fanáticos, los jugadores o el ambiente, la presencia de la multitud es esencial para el torneo, el primer evento deportivo internacional de la primavera".

El Abierto de Francia estaba programado para comenzar el 23 de mayo, pero los partidos de primera ronda ahora comenzarán el 30 de mayo.

El torneo del año pasado se retrasó hasta septiembre debido a la pandemia, con multitudes limitadas a 1,000 por día.

El retraso tendrá un efecto dominó en la temporada de césped, pero no en Wimbledon.

Las autoridades del tenis ampliaron la brecha entre la final del Abierto de Francia y el inicio de Wimbledon a tres semanas en 2015, lo que les dio a los jugadores más tiempo para acostumbrarse a la superficie más rápida del juego. Pero debido al retraso anunciado el jueves, la temporada se reducirá a dos semanas más Wimbledon.

“Los cuatro torneos de Grand Slam están unidos en su punto de vista sobre la importancia de una preparación significativa para cada Grand Slam ... Sin embargo, dados los considerables desafíos por delante de la FFT en la puesta en escena de Roland Garros, y para evitar un mayor impacto en el resto del calendario, la temporada de canchas de césped se reducirá en una semana en 2021 ”, dijo la junta de Grand Slam en un comunicado.

Wimbledon fue cancelado el año pasado debido a la pandemia, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que no se jugó el torneo de tenis de Grand Slam más antiguo.

La medida para retrasar el Abierto de Francia de este año se produjo cuando los hospitales del país se acercan a la saturación de los casos de virus. Para ralentizar el ritmo de las infecciones, se han aplicado nuevas restricciones en todo el país, incluido el cierre de escuelas por tres semanas, una prohibición de viajar nacional durante un mes y el cierre de tiendas no esenciales.

La federación francesa de tenis dijo que la decisión se tomó con el fin de maximizar las posibilidades de que el evento se juegue "frente a tantos espectadores como sea posible" en un entorno seguro.

Ugo Valensi, director ejecutivo de la junta de Grand Slam, dijo que la organización apoya la demora. Pero la tenista francesa Alize Cornet criticó a la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, por la decisión.