Con un saludo y una sonrisa, Lee Elder ayuda a abrir el Masters

AP

AUGUSTA, Georgia

Los aplausos comenzaron cuando el carrito de golf de Lee Elder comenzó a moverse hacia el primer tee. Solo se hizo más fuerte cuando llegó y lentamente se dirigió a su asiento.

Y momentos después, el presidente de Masters, Fred Ridley, dijo palabras durante 46 años.

"Lee, es un privilegio para mí decir que tienes los honores", dijo Ridley.

Eso provocó el primer rugido del Torneo de Maestros de 2021.

Elder, el primer hombre negro en jugar el Masters, se levantó de su silla, levantó a su conductor hacia el cielo por un momento, luego asintió, sonrió y saludó en agradecimiento a los cientos de personas que se agolparon alrededor del primer tee para ver cómo sucedía la historia. Se unió a Gary Player y Jack Nicklaus como titular honorario del Masters el jueves por la mañana, la primera vez que participó en la ceremonia.

“Para mí y mi familia, creo que fue una de las experiencias más emocionales que he presenciado o en las que he estado involucrado”, dijo Elder.

Player y Nicklaus hicieron cada uno un swing, como es tradición, golpeando drive en la primera calle. Este año marca el 60 aniversario de la primera victoria de Player en Masters, la primera de un jugador internacional, y el 35 aniversario de la sexta y última victoria de Nicklaus.

Elder no dio el primer golpe, aunque al igual que en 1975, su presencia simplemente fue la historia mucho más importante. Se convirtió en el décimo jugador anterior en ser parte de la ceremonia inicial honoraria y, como corresponde, en el primer hombre negro en unirse a esa lista.

"Creo que tener a Lee allí fue lo correcto, algo bueno que hacer", dijo Nicklaus.

Augusta National, consciente de la conversación nacional en curso sobre la injusticia racial, anunció el año pasado que honraría a Elder con dos becas a su nombre en Paine College, una institución históricamente negra. Las becas serán para un jugador masculino y un jugador femenino. El movimiento de Augusta National llevó a la creación de un equipo de golf femenino en la escuela, y el club pagó la factura por los costos iniciales.

El jugador ha estado familiarizado durante mucho tiempo con la historia de Elder y, a veces, con sus luchas. Invitó a Elder a jugar en Sudáfrica, la patria de Player, en 1969.

“Es bastante triste pensar que en esos días, con la política de segregación que tenía Sudáfrica, tenía que ir a ver a mi presidente y obtener permiso para que Lee Elder viniera y jugara en nuestra PGA”, dijo Player. "Muy triste."

Hicieron que sucediera, y la historia de Elder siguió evolucionando a partir de ahí. Se convirtió en el primer hombre negro en jugar para los EE. UU. En la Ryder Cup en 1979, y las puertas lentamente, muy lentamente, se fueron abriendo dentro del juego. Augusta National convirtió a Ron Townsend en su primer miembro negro en 1990, siete años antes de que un niño delgado llamado Tiger Woods ganara el primero de sus cinco títulos de Masters.