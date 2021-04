El jugador de la NFL Phillip Adams mató a 5, luego a sí mismo

AP

El hombre armado que mató a cinco personas, incluido un médico prominente en Carolina del Sur, era el exjugador de la NFL Phillip Adams, quien se suicidó la madrugada del jueves, según una fuente a la que se informó sobre la investigación.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público, dijo que los padres de Adams viven cerca de la casa del médico en Rock Hill, y que él había sido tratado por el médico. La fuente dijo que Phillips se suicidó después de la medianoche con un arma calibre .45.

La Oficina del Sheriff del condado de York dijo que habían buscado durante horas antes de encontrar al sospechoso en una casa cercana.

Adams, de 33 años, jugó 78 partidos de la NFL durante cinco temporadas para seis equipos. Un jugador de seguridad y equipos especiales del estado de Carolina del Sur, se unió a los 49ers en 2010 como selección de séptima ronda.

Rara vez fue titular, Adams también estuvo con New England, Seattle, Atlanta, Oakland y los New York Jets, y terminó su carrera con los Falcons en 2015.

Como novato a finales de la temporada 2010, Adams sufrió una grave lesión en el tobillo que requirió una cirugía que incluyó la inserción de varios tornillos en la pierna. Nunca volvió a jugar para los 49ers, fue liberado justo antes de que comenzara la temporada 2011 y firmó con New England. Solo en 2013 con los Raiders estuvo en una lista durante una temporada completa.

El Dr. Robert Lesslie, de 70 años, y su esposa, Barbara Lesslie, de 69, fueron declarados muertos en el lugar junto con sus nietos Adah Lesslie, de 9, y Noah Lesslie, de 5, dijo la oficina del forense del condado de York.

Un hombre que había estado trabajando en la casa, James Lewis, de 38 años, de Gaston, fue encontrado muerto a tiros afuera, y una sexta persona fue hospitalizada con "graves heridas de bala", dijo el portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de York, Trent Faris.