Los mitos y las realidades en el Masters de Augusta

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. El Mas­ters viene celebrándose en el mismo lugar desde 1934, a excepción de la interrupción por Segunda Guerra Mundial. Tal tra­dición, junto al atractivo místico del club, han ge­nerado todo tipo de mitos que tienden a crecer con el paso del tiempo. En un lugar tan especial como el Augusta National, algu­nos mitos suelen ser ver­daderos (hasta cierto pun­to). Estos son algunos de los mas famosos acerca del Masters.

Un hombre que exigía hablar con el presidente Reagan tomó rehenes en el club: Dado que es práctica­mente imposible el acceso al campo sin previa autori­zación, cualquiera no cree que esto pasó, pero es real. A las 2:15 PM del 22 de oc­tubre de 1983, Charlie Ha­rris estrelló su camioneta contra una puerta cerrada del Augusta National Golf Club, se dirigió al proshop, con su revólver calibre .38 desarmó los agentes del Servicio Secreto, tomó a siete personas como rehe­nes, y exigió hablar con el presidente Ronald Reagan, quien estaba en el campo de golf ese día. Harris era alcohólico y la razón de su locura momentánea era la reciente muerte de su pa­dre que lo llevó a una pro­funda depresión. Afortu­nadamente, el incidente terminó sin que nadie re­sultara herido. Purgó cinco años en la cárcel.

Hay una casa en medio del estacionamiento del Masters que los propieta­rios no quieren vender: Cierto. Augusta National, en sus esfuerzos por hacer que la experiencia de los fans sea lo más placentera posible, ha adquirido una buena cantidad de propie­dades alrededor del club para poder ofrecer estacio­namiento gratuito a los pa­trons a una distancia razo­nable de las puertas. Como era de esperar, el club ha si­do generoso en sus ofertas y ha encontrado poca resis­tencia, con una notable ex­cepción. Una pequeña ca­sa de tres habitaciones que pertenece a Herman y Eli­zabeth Thacker se encuen­tra justo en medio de don­de podría estar uno de los parqueos. A pesar de los repetidos intentos del club por adquirirla, la respuesta siempre ha sido un no cor­tés, pero firme (Herman fa­lleció en 2019).

Un “patrón” fue arres­tado por robar arena: En 2012, Clayton Baker no quería llevar a cabo un atra­co, pero buscaba un recuer­do único: llevarse arena de uno de los prístinos y blan­cos bunkers del Augusta Na­tional. Caminando de regre­so por el hoyo 10 después de que Bubba Watson ga­nara en playoff, Baker fue a un búnker y llenó un vaso plástico con arena, lo cual a la postre fue una muy mala decisión.

Al llegar al tee del 10 fue esposado y arrestado, lo que desencadenó una cadena de eventos que finalmente le costaría unos US$20,000 en honorarios legales y otros costos asociados con su “proeza”.

